Fostul presedinte american Jimmy Carter a fost internat de urgenta

Fostul preşedinte al Statelor Unite Jimmy Carter, 92 de ani, a fost evacuat şi internat în spital pentru deshidratare în cursul unui eveniment caritabil la Winnipeg, în Canada, au informat media canadiene, scrie AFP.

Al 39-lea preşedinte al Statelor Unite a “lucrat din greu toată săptămâna” pentru proiectele caritabile ale organizaţiei neguvernamentale Habitat for Humanity şi “a fost evacuat pentru a fi pus sub observaţie medicală” după ce s-a “deshidratat sub un soare arzător”, a făcut cunoscut un comunicat al acestui ONG publicat pe site-ul Carter Center, scrie Agerpres.

Potrivit televiziunii naţionale CBC, Jimmy Carter, în remisiune după un cancer tratat în 2015, părea epuizat în cursul apariţiei sale în public şi şi-ar fi pierdut cunoştinţa în spatele camerelor de televiziune.