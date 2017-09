Fostul ministrul al Educației, Mircea Miclea, despre situația actuală din învățămant: Tot înainte, tovarăși, spre ceaușim!!

Fostul ministrul al Educatiei Mircea Miclea vorbeste, intr-un interviu acordat Hotnews, despre “intepenirea in proiect” a scolii romanesti, care isi sufoca elevii cu programe stufoase, care lasa cale libera profesorilor slabi sa ramana in sistem, prin centralizare si prin faptul ca nu exista salarizare diferentiata pe criterii de performanta. Psihologul sustine ca introducerea unui manual unic, asa cum ne-a promis, in ultima vreme, actualul ministru al Educatiei, Liviu Pop, nu face altceva decat sa ne intoarca la perioada ceausista.

- Vom avea la clasa a V-a un compendiu in loc de manuale, din cauza ca licitatiile au fost blocate. Pe de alta parte, cand toate manualele vor fi tiparite, vom avea manuale pana si la sport si la dirigentie. Cum vi se pare situatia?

- Asistam la o rezolvare proasta, intr-o paradigma invechita, a unei probleme reale. Problema reala este urmatoarea: ce instrumente trebuie sa oferim elevilor pentru ca ei sa invete mai eficient? Manualul e un instrument, dar nu e alfa si omega. Oricine poate vedea ca elevii (si nu numai ei) prefera tot mai mult informatia pe suport digital, multimedia, fata de informatia tiparita. Manualul tiparit trebuie sa fie o alternativa, nicidecum singura, pentru invatare. Crearea unei platforme scolare de e-learning, in care sa fie prezentate toate lectiile in format multimedia, accesibila tuturor elevilor ar fi mai potrivita pentru mintea “generatiei digitale”, adica pentru elevii de astazi. Baza legala a unei astfel de solutii alternative usor de accesat, usor de actualizat, compatibila cu habitudinile noii generatii este pusa in Legea educatiei (art. 70), dar ministerul o ignora cu candoare. Iar manualele pentru sport si dirigentie sunt complet inutile. La aceste discipline trebuie sa inveti deprinderi motorii si atitudini, nu propozitii! Cred ca trebuie sa alergi efectiv 100 de metri nu sa stii sa raspunzi, ridicindu-te in picioare, care sunt caracteristicile alergarii la 100 de metri.

- Domnul ministru a mai anuntat, la un moment dat, ca vrea ca manualele sa fie tiparite de o singura editura. Ce ar insemna asta pentru elevi si profesori?

- Aceasta inseamna reintoarcerea la perioada ceausista, cand exista un manual unic pentru fiecare disciplina si o singura editura “de partid si de stat” – Editura Didactica si Pedagogica – ce le tiparea pe toate. Spune multe despre mintea celor care propun astfel de solutii. Tot inainte, tovarasi!

- Fostul ministru al Educatiei, Pavel Nastase, dar si actualul ministru, Liviu Pop, au anuntat ca vor sa treaca in parlament o noua Lege a Educatiei, dupa ce foarte multe puncte au fost modificate, altele nu au fost implementate. Avem nevoie de o noua Lege? Ar rezolva problemele din sistem?

- Legea 1 din 2011 s-a bazat pe o riguroasa analiza stiintifica si pe un consens national asupra principalelor solutii, consemnate intr-un Pact pentru educatie. A fost facuta pentru a reforma radical educatia, nu pentru a consemna legislativ realitatea existenta. Am subestimat insa forta mediocrilor si a conservatorilor din sistem care s-au simtit amenintati si au reactionat virulent. Din oportunism sau prostie, guvernul Ponta a preluat discursul lor si a mutilat legea in 96 de locuri, facand o contrareforma in educatie. Modificarile au fost indelung aplaudate de toti cei care promoveaza gandirea retrograda in sistem, de la sindicate la Consiliul National al Rectorilor.(se poate verifica ce spun printr-o simpla cautare pe net) Acum inteleg ca nici aceasta varianta mutilata a legii educatiei nu-i multumeste ci vor elabora una si mai conservatoare. De pilda, dl. Nastase a oprit evaluarea scolilor doctorale. Probabil ca in lege va aparea ca evaluarea calitatii nici nu mai e necesara. Dl. Pop spune ca trebuie manuale unice; probabil noua lege va scoate inafara legii orice manual alternativ. O astfel de lege, in loc sa rezolve, ar agrava si mai mult problemele din educatie. Dar, evident, ar oferi o lunga perioada de liniste tuturor profesorilor si scolilor cu prestatie mediocra. In dauna elevilor si a parintilor.

