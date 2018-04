Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu, pus sub acuzare pentru spagi de 3,2 milioane de euro

Fostul ministru al Finantelor, Sebastian Vladescu, a fost pus vineri sub acuzare de procurorii DNA pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta in forma continuata, intr-un dosar privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata a liniei Bucuresti-Constanta.

In acest caz mai sunt cercetati fostul parlamentar Cristian Boureanu, Ionut Costea, fost secretar de stat in Ministerul Finantelor, dar si presedinte al EximBank, si Constantin Dascalu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor.

Sebastian Vladescu a fost audiat astazi la DNA, la trei zile dupa ce presedintele Klaus Iohannis a incuviintat urmarirea penala in cazul sau.

Potrivit DNA, in perioada 2005-2014, oficiali romani sau persoane cu influenta asupra acestora ar fi primit, de la o companie straina, in baza unor intelegeri, aproximativ 20 de milioane de euro ca sa asigure incheierea contractelor si plata facturilor pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferata a liniei Bucuresti-Constanta, precum si plata TVA restante pentru reabilitarea unei alte linii de cale ferata care fusese deja realizata de aceeasi companie.

“Banii incasati ilegal reprezentau procente din valoarea fiecarei plati facute de statul roman si erau achitati succesiv, pe masura ce compania constructoare incasa, la randul ei, contravaloarea lucrarilor efectuate, de la statul roman (respectiv de la compania C.N. C.F.R.) “, acuza anchetatorii.

