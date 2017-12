Fostul consilier al lui Trump, Michael Flynn, pledeaza vinovat ca a mintit FBI-ul

Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, a pledat vineri vinovat la acuzatia ca a facut declaratii false FBI cu privire la contactele sale cu diplomatul rus Serghei Kisliak, relateaza The Associated Press. Pe de alta parte, un avocat al Casei Aalbe a declarat ca recunoasterea vinovatiei de catre Flynn “implica pe oricine altcineva in afara de domnul Flynn”.

Avocatul Ty Cobb subliniaza totodata ca Flynn a lucrat la Casa Alba doar 25 de zile si ca el este un “fost oficial din adminsitratia Obama”.

Cobb a publicat vineri un comunicat dupa ce Flynn a pledat vinovat fata de acuzatia ca a mintit politia federala (FBI) in cadrul unei intelegeri cu anchetatorii.

In acest acord, Flynn afirma ca un membru de rang inalt al echipei de tranzitie a lui Trump l-a indrumat sa intre in contact cu oficiali rusi in decembrie 2016.

“Declaratiile false implicate reflecta declaratii false catre oficiali de la Casa Alba care au condus la demisia sa in februarie anul acesta”, adauga Cobb.

Generalul in regragere Flynn a fost inculpat joi pentru ca a mintit cu privire la continutul discutiilor sale cu ambasadorul rus la Washington din vremea lui Barack Obama Serghei Kisliak.

Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller.

Flynn este anchetat intr-o serie de acuzatii – inclusiv cu privire la faptul ca a facut lobby din partea Turciei -, insa faptul ca impotriva sa a fost formulat un singur capat de acuzare, de declaratii false sugereaza ca el coopereaza cu ancheta lui Mueller in schimbul unei clemente, scrie AP.

Documente judiciare aratau ca el urma sa pledeze vinovat in legatura cu faptul ca a mintit in declaratii despre discutiile sale cu ambasadorul rus in Statele Unite in perioada de tranzitie, inainte de investirea lui Trump.

Flynn a fost un sustinator timpuriu si vocal al campaniei lui Trump, iar afacerile si contactele sale internationale l-au plasat in centrul anchetei lui Mueller.

Aceasta recunoastere a vinovatiei general-locotenentului in retragere din cadrul Fortelor terestre (US Army) face din el prima persoana care a lucrat in Casa Alba a lui Trump inculpata in ancheta care cauta probe ale unei eventuale coordonari intre echipa de campanie a miliardarului republican si Rusia cu scopul influentarii rezultatului alegerilor americane din 2016.

