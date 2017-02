Fostul adjunct al lui Iordache e audiat la DNA: Nu am contribuit la OUG 13

Procurorul Constantin Sima (foto), fost secretar de stat in Ministerul Justitiei, s-a prezentat luni la DNA, fiind citat pentru audieri.

La intrarea in sediul DNA, a fost intrebat de jurnalisti daca el crede ca este vreo problema cu OUG 13 referitoare la modificarea Codurilor penale, procurorul raspunzand: “Nu stiu, o sa vedem”.

Constantin Sima a precizat ca nu a contribuit la elaborarea sau redactarea respectivei ordonante de urgenta. “Nu, nu am contribuit”, a spus Sima.

Saptamana trecuta, Directia Nationala Anticoruptie a confirmat ca s-a inregistrat o sesizare depusa de mai multe persoane fizice cu privire la posibile fapte in legatura cu modalitatea de adoptare a unor acte normative si ca se efectueaza acte procedurale.

“La Directia Nationala Anticoruptie s-a inregistrat o sesizare depusa de mai multe persoane fizice cu privire la posibile fapte aflate in competenta de solutionare a institutiei, in legatura cu modalitatea de adoptare a unor acte normative. Ca urmare, in conformitate cu prevederile procesual penale, se efectueaza acte procedurale cu privire la aspectele sesizate. Precizam ca, atunci cand imprejurarile vor permite, vom fi in masura sa oferim detalii suplimentare”, informa DNA.

Anterior, Ministerul Justitiei preciza ca a primit o solicitare din partea DNA de a transmite, in original, toate inscrisurile care au legatura cu elaborarea si emiterea ordonantei de urgenta privind modificarea Codurilor penale, precum si cu proiectul de lege referitor la gratiere.

“In cursul zilei de 1 februarie 2017, Ministerul Justitiei a primit solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie – de a transmite, pana la data de 2 februarie, in original, toate inscrisurile care au legatura cu elaborarea si emiterea Ordonantei de urgenta a Guvernului din data de 31 ianuarie 2017, prin care au fost modificate si completate Legea nr.286/2009 privind Codul penal si Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si cu proiectul de lege adoptat de Guvernul Romaniei pentru gratierea unor pedepse”, comunica MJ.

Pe 2 februarie, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a procurorilor Oana Schmidt-Haineala si Constantin Sima, in contextul anchetei DNA referitoare la elaborarea actelor normative privind modificarea Codurilor penale si gratierea.

Ulterior, Sectia pentru procurori din cadrul CSM a decis incetarea detasarii la Ministerul Justitiei a Oanei Schmidt-Haineala si a lui Constantin Sima.

