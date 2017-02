Fosta sotie l-a dat de gol pe Tariceanu in dosarul in care DNA il acuza de marturie mincinoasa

Una dintre fostele sotii l-a contrazis la DNA pe Calin Popescu Tariceanu. Ioana Valmar a dat o declaratie de martor in dosarul in care seful Senatului este acuzat de marturie mincinoasa, din care reiese ca Tariceanu stia ca Tal Silberstein intentiona sa achizitioneze bunuri de la Paul al Romaniei, lucru negat sub juramant de fostul premier.

Declaratia apare in dosarul in care Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si a fost vazuta de Digi24.

Ioana Valmar, fosta Tariceanu, a fost audiata ca martor la DNA Brasov in dosarul retrocedarii nelegale a unei suprafete din Padurea Snagov si a Fermei Baneasa.

Ea a declarat ca inca din 2006 a existat o discutie despre faptul ca Tal Silberstein urma sa achizitioneze anumite bunuri detinute de Paul al Romaniei, actele urmand sa fie incheiate la cabinetul sau notarial.

“Martora Valmar Ioana a declarat ca inca din 2006 Tal Silberstein i-a spus ca va obtine bunuri din cele pretinse de Paul al Romaniei, pentru care va face actele la cabinetul sau notarial, iar in anul 2008, dupa obtinerea bunului ‘ferma regala Baneasa’, a mers acasa la Remus Truica, la locuinta acestuia din Snagov, la cererea lui, unde a purtat o discutie despre gasirea unei solutii pentru evitarea taxelor datorate pentru vanzarea bunului, discutie pe care i-a relatat-o fostului sau sot, inculpatul Calin Popescu Tariceanu”, se arata in declaratia data la DNA de fosta sotie a lui Tariceanu, conform Realitatea TV.

In dosar se mai gasesc si alte declaratii ale martorilor care il contrazic pe Tariceanu, unul dintre ei fiind Victor Ponta.

Primul termen de judecata in acest dosar a fost stabilit pentru 14 martie.

Calin Popescu Tariceanu a fost trimis in judecata de DNA in iulie 2016, sub acuzatia de marturie mincinoasa. In dosarul retrocedarii Fermei Baneasa, prejudiciul estimat se ridica la 135.874.800 de euro.

Calin Popescu Tariceanu a declarat, sub juramant, in aprilie 2016, ca nu a avut cunostinta despre retrocedarea catre Paul al Romaniei a unei suprafete de teren din fosta ferma regala Baneasa si de la Snagov, sustinand ca nu a stiut nimic despre implicarea inculpatilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare si nici despre actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.

Procurorii mai spun ca Tariceanu a mintit si in legatura cu relatia sa cu inculpatii Tal Silberstein, Dan Catalin Andronic si Remus Truica, inclusiv despre discutiile purtate cu Remus Truica despre achizitionarea terenurilor, plata taxelor notariale si valorificarea bunurilor revendicate.