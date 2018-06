Forumul Judecatorilor cere CSM sa apere independenta magistratilor, dupa atacurile de la mitingul PSD

Asociatia “Forumul Judecatorilor din Romania” a transmis o cerere catre CSM prin care solicita sa apere independenta sistemului judiciar “de atacurile recente ale reprezentantilor de seama ai puterii legislative si ai puterii executive”.

Judecatorii spun ca fac referire la discursurile unor lideri politici, sustinute sambata si duminica, “in privinta carora este necesara interventia neintarziata a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Iata principalele declaratii ale liderilor Puterii, de la mitingul de sambata

“In conditiile in care organizatorii mitingului desfasurat la 9 iunie 2018 sunt persoane aflate in diverse proceduri judiciare penale, iar mesajele au vizat in mod expres justitia, cu motivarea devoalata ca puterea politica sa primeze asupra independentei institutiilor “nereformate”, apelul la incetarea asa-ziselor “abuzuri” reprezinta o forma de presiune asupra magistratilor care au in lucru dosare penale, chiar in etapa deliberarii, ceea ce constituie un precedent extrem de periculos, ce nu poate ramane nesanctionat in conditiile legii”, afirma Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, intr-un comunicat.

Forumul Judecatorilor critica si faptul ca magistratii au fost catalogati drept “corupti”, “stalinisti”, “securisti”, “tortionari” si “sobolani”, afirmand ca aceste denumiri sunt inacceptabile si reprezinta un derapaj extrem de grav de la principiile democratiei.

“Duritatea discursului politic, pornind de la catalogarea magistratilor, in cadrul unor afirmatii generalizatoare, drept “corupti”, “stalinisti”, “securisti”, “tortionari”, culminand cu denumirea absolut inacceptabila de “sobolani”, reprezinta un derapaj extrem de grav de la principiile democratiei, iar intregul “scenariu” al mitingului politic, “recuzita” utilizata si asa-zisa “vointa a poporului” de a fi ocoliti “cei alesi” de mijloacele legale de atragere a raspunderii penale, asociate cu declaratia de “lupta in strada”, “pana la capat” contureaza imaginea unei amenintari grave la independenta justitiei.

De asemenea, intr-o emisiune de televiziune subsecventa acestui eveniment, presedintele Camerei Deputatilor a amenintat nepermis procurorii DIICOT care ancheteaza o plangere aflata pe rol, in exercitarea atributiilor de serviciu, acuzandu-i ca “risca sa plateasca la greu” pentru solutia luata”, mai afirma judecatorii.

Forumul judecatorilor mai afirma ca independenta magistratilor nu constituie doar o garantie a statului pentru infaptuirea justitiei, ci in egala masura, un drept si o obligatie a magistratilor.

” Asa cum rezulta din discursurile liderilor politici si ale persoanelor invitate de acestia la mitingul din 9 iunie 2018, acestia au acreditat, in principal, urmatoarele acuzatii, printr-o nepermisa generalizare:

- Lipsa de integritate, de profesionalism si de independenta a unei parti importante a magistratilor ce compun sistemul judiciar, prin sustinerea existentei unui asa-zis “stat paralel”, din care fac parte magistrati “corupti”, “stalinisti”, “securisti”, “tortionari”.

- Functionarea anormala si incorecta a sistemului judiciar, in sensul ca procurorii ar instrumenta dosarele penale in mod preferential, doar pe baza unor denunturi obtinute prin santaj sau presiuni, si nu in baza unor probe administrate legal”, se mai arata in comunicat.

De asemenea, mai afirma Forumul Judecatorilor, referirile simbolice la grupari teroriste si amenintarile voalate ori care direct reprezinta o forma de presiune si o tentativa de intimidare a corpului magistratilor, nepermisa intr-o societate democratica.

Potrivit judecatorilor, “afirmatiile din cadrul mitingului “Stop abuzurilor din Justitie”, prin raportare la calitatea persoanelor care le-au facut, la faptul ca mitingul a fost difuzat pe majoritatea posturilor de televiziune si la legislatia incidenta, au avut ca urmare discreditarea modului de functionare a sistemului judiciar in ansamblul sau si compromiterea, din punct de vedere profesional si moral, a corpului magistratilor. Modalitatea de exprimare creeaza un dubiu greu de inlaturat cu privire la independenta magistratilor, cu consecinta afectarii imaginii sistemului de justitie”.

Forumul Judecatorilor mai atrage atentia ca, intr-un stat de drept, nimeni nu are dreptul sa extrapoleze nemultumirile referitoare la instrumentarea unei anumite cauze, asupra intregului sistem judiciar.

“Intr-un stat de drept, nimeni – si cu atat mai putin un reprezentant al uneia din celelalte doua puteri, chiar daca are calitatea de inculpat ori de condamnat penal – nu are dreptul sa extrapoleze nemultumirile referitoare la instrumentarea unei anumite cauze, asupra intregului sistem judiciar.

In masura in care se procedeaza astfel, persoana care face aceste afirmatii generalizatoare aduce, inevitabil, atingere principiului constitutional al separatiei puterilor in stat, cu consecinta afectarii prestigiului justitiei si, implicit, a independentei si reputatiei magistratilor”, mai precizeaza judecatorii.

ziare.com