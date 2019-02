Florin Iordache, artizanul OUG 13, il critica pe Tudorel Toader ca nu s-a consultat cu magistratii privind OUG 7

Vicepresedintele Camerei Deputatilor, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, marti, ca Ministerul Justitiei a procedat gresit cand a adoptat OUG 7, care modifica Legile Justitiei, fara a avea consultari ample cu magistratii inainte.

Insusi Iordache este artizanul celebrei OUG 13 din 2017, adoptata noaptea pe furis si fara nicio consultare, in perioada ca el era ministru al Justitiei.

“Ca o greseala o vad eu, cred ca trebuiau consultari mai ample si mai transparente inainte de adoptare, dar aici este problema la Ministerul Justitiei.

Foarte bine a procedat Viorica Dancila, dumneaei a fost plecata din tara in ultimele zile, a fost in Spania, a initiat acest dialog, tocmai pentru a detensiona situatia si a gasi cele mai bine solutii”, a declarat deputatul PSD pentru RFI Romania.

Amintim ca premierul Viorica Dancila i-a invitat pe reprezentantii CSM si ai asociatiilor de magistrati la discutii, dupa protestele fara precedent ale procurorilor si judecatorilor din toata tara.

Luni, la Guvern, a avut loc aceasta intalnire la care au participat ministrul Tudorel Toader, premierul Viorica Dancila si mai multi reprezentanti ai magistratilor: presedintele CSM, reprezentantii UNJR, ai Asociatiei Magistratilor din Romania, ai Asociatiei Procurorilor din Romania, ai Inspectiei Judiciare si ai Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor.

Despre protestul magistratilor din cauza OUG 7, Iordache apreciaza ca “nu este corect, pentru ca prejudiciaza cetatenii”. In plus, el sustine ca acestia nu mai au motive sa fie nemultumiti, in conditiile in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, dupa intalnire, ca la nivelul Guvernului s-a decis abrogarea unuia dintre articolele controversate din OUG 7.

“A prejudicia cetatenii, ca pana la urma si magistratii sunt in slujba cetateanului si a prejudicia fie prin tergiversarea sedintelor de judecata, fie prin neprezentarea la parchete si cetatenii sa fie prejudiciati nu mi se pare corect”, a mai declarat Iordache pentru sursa citata.

