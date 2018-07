Florin Iordache anunta sesiune extraordinara a Parlamentului si in august

Presedintele comisiei speciale privind Legile Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a anuntat, vineri, ca la sfarsitul lunii august va avea loc o noua sesiune extraordinara a Parlamentului.

Declaratia a fost facuta la RFI Romania, in contextul unei discutii despre necesitatea unei legi prin care sa se aplice UE directiva privind lupta impotriva spalarii banilor, pentru care Romania a fost trimisa de Comisia Europeana in fata Curtii de Justitiei a UE.

“Nu este prima directiva care este in procesul de legiferare. Este o preocupare si pentru noi. Repet, deocamdata, aceasta directiva este la Senat si daca Senatul o va adopta in sesiune in august, probabil ca in luna septembrie va fi adoptata si de Camera”, a spus Iordache.

Intrebat daca asta inseamna ca va fi o sesiune extraordinare in luna august, deputatul PSD a raspuns: “Pe finalul lui. Deocamdata am incheiat sesiunea extraordinara ieri. Cand sa mai facem alta sesiune?”.