Florian Coldea a fost suspendat de la conducerea SRI. Sunt verificate acuzatiile lui Ghita

Directorul SRI, Eduard Hellvig, a dispus constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale în cazul lui Florian Coldea.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la domnul general-locotenent Florian Coldea şi care au fost supuse unor verificări preliminare, directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, a dispus, conform procedurilor, constituirea unei comisii speciale de verificare a eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale. În acest sens, până la finalizarea verificărilor, domnul general-locotenent Florian Coldea este pus la dispoziţia Directorului, potrivit prevederilor legale, iar atribuţiile funcţiei de prim-adjunct al Serviciului Român de Informaţii vor fi preluate de către Directorul SRI, domnul Eduard Hellvig. Sunt analizate toate circumstanţele prezentate public, precum şi documentele puse la dispoziţie de general-locotenent Florian Coldea”, a anunţat SRI într-un comunicat de presă.

Concret, Coldea va fi verificat de superiorul sau, Eduard Hellvig, si in aceasta perioada e suspendat din functie, toate atributiile sale fiind preluate de acelasi Eduard Hellvig.

SRI subliniaza ca “structuri interne specializate si subordonate directorului institutiei intreprind, ori de cate ori situatia o impune, masuri complexe de verificare a informatiilor cu privire la posibile incalcari ale legii ori a ordinelor si regulamentelor militare si, ulterior, adopta masurile adecvate”, adaugand ca institutia “isi indeplineste misiunile cu buna credinta, in interesul securitatii nationale si a cetatenilor romani”.

In urma cu o saptamana, pe 5 ianuarie, Romania Tv a continuat sa difuzeze inregistrarile cu Sebastian Ghita, acesta sustinand ca fostul premier Victor Ponta ar fi fost santajat de Coldea, pentru ca Laura Codruta Kovesi sa fie propusa la conducerea DNA.

“Ce nu s-a spus public pana acum e faptul ca Victor Ponta a fost santajat pentru a o numi pe Laura Codruta Kovesi. Practic, in fata mea, Florian Coldea i-a spus ca, daca nu o va numi pe Laura Codruta Kovesi la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programata in America, pentru a se intalni cu Biden sau cu Obama, va fi anulata.

Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus ca anuntul cu privire la anularea vizitei va fi facut in apropierea alegerilor prezidentiale, iar chestiunea aceasta il va distruge”, a spus Ghita.

Ghita mai spune ca a fost prieten cu Coldea si ca o relatie de prietenie si de interese a existat intre cei doi si Victor Ponta, Elena Udrea si Kovesi.

Ulterior, fostul presedinte Traian Basescu a spus ca ar trebui arestati Kovesi si Coldea, dupa dezvaluirile lui Ghita.

Apoi, luni seara, Ghita a povestit un episod in care sustine ca generalul Florian Coldea, sef adjunct al SRI, ar fi fost la o vila de-ale sale din Cheia, unde ar fi amenintat cu dosare pe oricine incearca sa construiasca autostrada Comarnic – Brasov.

“Ponta isi dorea sa continue proiectul Comarnic – Brasov, insa Coldea nu a fost de acord niciodata cu acest proiect. L-a amenintat de fata cu mine ca il va aresta si pe el si pe functionarii CNADNR care indraznesc sa avanseze cu acest proiect. Il va aresta daca va semna contractul.

In februarie 2015 i-am reprosat lui Coldea ca blocheaza Romania si nu numai. Mi-a raspuns nervos ca europenii vor autostrada Pitesti-Sibiu, pentru ca acolo e definit culoarul european, iar restul de bani trebuie sa ii pastram pentru armament. I-am spus ca Pitesti Sibiu costa 7 miliarde, iar Comarnic-Brasov sub un miliard si o putem face in maxim 3 ani. A fost ultima mea discutie, pe 1 februarie 2015. A plecat foarte suparat si, dupa doua saptamani, atat fostul premier, Ponta, cat si eu ne-am trezit cu dosar”, sustine Ghita in inregistrarea difuzata de Romania TV.

ziare.com