Fiul Sorinei Pintea acuza ca nasul lui, senatorul PSD Liviu Pop e implicat in dosarul de mita al mamei sale. Fostul ministru al Educatiei neaga tot

Ionut Pintea (foto), fiul Sorinei Pintea, retinuta sambata sub acuzatia de luare de mita, afirma ca, la solicitarea senatorului PSD Liviu Pop, s-a intalnit sambata cu persoana care s-a recomandat ca fiind denuntatorul in cazul mamei sale.

Denuntatorul, spune Ionut Pintea, a sustinut ca patru transe de bani i-au fost date lui Liviu Pop, fostul ministru al Educatiei, ca intermediar.

“Nu voi discuta foarte multe despre ce se spune la televizor. Nici eu nu stiu prea multe in afara de ce se spune la televizor, dar voi face o marturie pe care multi ati vazut-o si la televizor. Este vorba despre ce mi s-a intamplat astazi. Dimineata am fost sunat de catre senatorul PSD de Maramures Liviu Marian Pop si m-a rugat sa ma intalnesc urgent cu cineva.

Am coborat la masina, m-am inregistrat inainte sa ma intalnesc, deoarece nu stiam cu cine ma intalnesc si despre ce este vorba. Am spus este data cutare, ora cutare, am si filmat. Am spus ca m-a sunat Liviu Marian Pop m-a rugat sa ma intalnesc cu cineva, o sa vedeti imediat inregistrarile. Am ajuns la o pizzerie din Baia Mare, unde dupa 15 minute a venit la mine un domn cu parul grizonant, mi-a zis ca urmeaza sa se intalneasca cu Marius, finul primarului din Ulmeni. Am zis ca astept.

Dupa alte 15 minute a venit la mine si mi-a spus ca are niste informatii care o pot ajuta pe mama. OK. Despre ce este vorba? Zice: ‘Stii ca, de fapt, eu n-am mai spus despre ceilalti bani’. Stati un pic: ‘Cum adica ceilalti bani?’ Mi-a zis ca a fost vorba de inca patru transe de bani pe care el le-a facut catre Liviu Marian Pop. Odata 40.000 de euro anul trecut si odata cate 5.000 de euro tot catre Liviu Marian Pop. Bani care am inteles ca urmau sa ajunga la mama mea”, a declarat Ionut Pintea, intr-o inregistrare postata pe Facebook.

Apoi, fiul Sorinei Pintea povesteste ca barbatul respectiv i-a marturisit ca el este denuntatorul in acest caz.

“L-am intrebat despre ce vorbeste. Zice: ‘Pai eu sunt denuntatorul’. Am ramas socat cand mi-a zis ca el este Mihai Costea, denuntatorul. Zice: Imi cer scuze pentru ce s-a intamplat, dar nu am avut ce sa fac pentru ca mie mi-au facut flagrant la Bucuresti. Zice: ‘Eu am fost firma subcontractoare si proprietarul firmei din Bucuresti mi-a facut flagrant in momentul cand eu luam bani’.

Am spus: ‘De ce ati luat banii aia?’. Si mi-a spus: ‘Trebuia sa-i dau mai departe’. Nu mi-a spus cui. Zice: ‘Dar dupa flagrant am fost cablat, urmarit, interceptat si n-am putut sa anunt pe nimeni in legatura cu ce mi s-a intamplat si sa previn pe cineva’.

In momentul ala m-am speriat putin, deoarece o intalnire cu denuntatorul a doua zi dupa flagrant clar nu este benefica pentru nimeni si poate avea urmari destul de grave. Am ales sa plec de acolo. Si asta este marturia mea pe care o dau acum. Cred in justitie si sper ca lucrurile se vor reglementa, pentru ca mama mea a muncit mult prea mult, este bolnava si nu merita nimic din toate astea. Va multumesc”, incheie Ionut Pintea.

Liviu Pop: Niciodata in viata mea nu am avut discutii despre bani cu Sorina Pintea

In replica, senatorul Liviu Marian Pop a negat acuzatiile si a precizat ca nu a discutat niciodata despre bani cu Sorina Pintea.

“Niciodata in viata mea nu am avut discutii despre bani cu Sorina Pintea. Nu am vorbit cu nimeni acest subiect, niciodata in viata mea. Am vorbit cu fiul doamnei Pintea doar sa vad cum este.

Daca cineva incerca sa aduca in subiect, asa tangential, si cand eram ministru, ii trimiteam la plimbare. Nu am discutat asemenea subiecte cu Sorina sau cu altcineva.

Poate se vrea sa se ajunga la mine. Posibil. Nu, pentru ca cine ma cunoaste stie ca nu ma ocup cu prostii din astea. Am vorbit cu Ionut dimineata si atat, foarte putin, 30 de secunde”, a declarat Liviu Marian Pop, in direct la Antena 3.

