Fiul lui Victor Ponta a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral

Andrei Ponta, fiul lui Victor Ponta, a ajuns, vineri, la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti.

Baiatul a suferit un traumatism cranio-cerebral, in urma unui accident suferit pe terenul de rugby, disputat in faza grupelor a turnelului U14, pe stadionul din Baicoi.

Se pare ca Andrei Ponta, in varsta de 13 ani, a ajuns la spital insotit de doi antrenori. transmite B1 TV. In momentul in care a fost preluat de echipajul medical, baiatul era constient.

La spital a ajuns si un coleg de-al lui Andrei Ponta.

Doctorul Daniel Nicolae, seful Serviciului Ambulanta Prahova, a spus ca vineri a transportat doi copii cu traumatisme craniene la Spitalul Judetean Ploiesti si a confirmat ca printre cei doi raniti se numara si Andrei Ponta, transmite Adevarul.