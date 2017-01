Fiscul are un nou presedinte. Cine este si ce avere are

Bogdan Nicolae Stan este noul presedinte al ANAF, cu rang de secretar de stat, incepand de vineri, la o zi dupa ce Dragos Doros si-a dat demisia.

Decizia de numire in functie a lui Stan a fost semnata de premierul Sorin Grindeanu si a fost publicata vineri in Monitorul Oficial.

Ministrul de Finante, Viorel Stefan, mizeaza pe profesionalism, odata cu noua numire de la Fisc, si in continure se urmareste eliminarea formularului 088, despre care Liviu Dragnea spunea ca e cosmarul oamenilor de afaceri.

“Transferul de stafeta se face prin intelegerea partilor. Sefii se schimba, dar sarcinile raman. Angajamentul nostru ca desfiintam celebra declaratie 088 ramane, speram ca pana in seara aceasta va ajunge in Monitorul Oficial.

Se lucreaza non-stop, de dimineata se lucreaza. Ne dorim sa desfiintam acest formular, sa dam curs solicitarii mediului de afaceri.

Va trebui o perioada tranzitorie, ca procedurile incepute de celebrul 088 sa fie incheiate. E o chestiune tehnica, speram sa facem fata”, a spus Viorel Stefan.

Bogdan Stan era director general adjunct al Directiei Generale Monitorizare, Control si Antifrauda din CNAS, inainte de asta fiind inspector la ANAF Ilfov.

In declaratia lui de avere, Stan a trecut venituri salariale de 99.915 lei in 2015, obtinute in aceasta functie.

De asemenea, are un teren intravilan de 1.000 de metri patrati in Brasov si unul similar de 100 de metri patrati in Bucuresti, precum si o casa de locuit in Capitala, de 67 de metri patrati, si un Peugeot din anul 2009.

La capitolul datorii, are de returnat un credit de la Raiffeisen Bank, de 22.500 de euro.

In ce il priveste pe Doros, acesta fusese numit in functie in martie 2016 de fostul premier Dacian Ciolos.

Fiscul a anuntat ca a colectat in 2016 venituri bugetare cumulate de 199,4 miliarde de lei, adica cu 2,6 miliarde mai mult decat in 2015.