Firea: Carmen Dan a fost prima pe lista lui Dragnea pentru prim-ministru. Nu i-a raspuns toata vara la telefon Corinei Cretu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost prima pe lista lui Liviu Dragnea pentru functia de prim-ministru, dupa caderea Guvernului Tudose. De asemenea, edilul a mai spus ca seful social-democratilor nu i-a raspuns toata vara la telefon europarlamentarului PSD Corina Cretu.

Firea i-a reprosat lui Liviu Dragnea ca nu a luat nici macar cuvantul in timpul CExN al PSD, cand i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, moment in care a afirmat ca prima optiune a liderului PSD pentru inlocuitorul lui Mihai Tudose la Palatul Victoria a fost Carmen Dan.

“Cand am vazut ca dl presedinte nici macar la nivel de principii nu ia cuvantul, nu neaparat in apararea mea, ca era evident ca intre mine si dna ministru recomandata de domnia sa sa fie ministru – si chiar initial era era propusa, dupa ce a cazut guvernul Tudose, ca dna ministru sa fie prim-ministru, dar nu au fost de acord colegii nostri. A fost prima pe lista, prima pe lista dlui Dragnea, ca dna ministru de Interne sa fie prim-ministru…”, a spus Gabriela Firea la Romania TV, transmite Mediafax.

Firea il mai acuza pe Dragnea ca i-a inscenat faza cu filmuletul care a ajuns viral pe Facebook, in care parea ca Simona Halep ar fi fost huiduita pe Arena Nationala si nu edilul Capitalei.

“Va amintiti momentul Arena Nationala – Simona Halep. A doua zi a aparut pe Facebook un colaj ca de fapt nu am fost huiduita eu, ci Simona Halep. Acela a fost transmis intentionat cu aprobarea lui Liviu Dragnea, asa mi-au spus oameni din partid. Pentru ca eu sa am si mai mult de suferit, s-a pus gaz pe foc. Pentru ce sa distorsionam adevarul si sa comunicam ca nu eu am fost huiduita de 300 #rezist, ci Halep, noi cu asta ne ocupam? Acel scandal i-a convenit lui Liviu Dragnea sa se perpetueze si sa fiu pusa in situatie negativa. I-am spus sa se scoata acel colag imediat”, a mai declarat Gabriela Firea, la Romania TV.

Filmuletele au fost distribuite, in iunie, de mai multe filiale judetene ale PSD.

Primarul Capitalei a mai spus ca a fost sunata de comisarul european Corina Cretu, pentru a-i spune despre ingrijorarile de la Bruxelles privind situatia din Romania, pentru ca nici inainte de sedinta CEx al PSD, nici pe timpul verii, liderul PSD, Liviu Dragnea, nu i-a raspuns la telefon.

“Corina Cretu m-a informat ca a discutat cu ceilalti comisari europeni si cu presedintele Juncker si au intrebat-o ce se intampla la Bucuresti, pentru ca ar trebui sa inceapa pregatirile pentru presedintia rotativa, toti sunt preocupati de securitate. Doamna Cretu a spus ca va transmite informatiile si ca crede sau spera sa se ia masuri. M-a sunat pe mine pentru ca nici inainte de CEx, nici pe parcursul verii Liviu Dragnea nu i-a raspuns la telefon. Nu ca e o coalitie a mea cu Corina Cretu”, a declarat primarul Capitalei, duminica seara, la Romania TV.