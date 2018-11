Finlanda e gata sa ne ia locul la presedintia UE. La Helsinki se urgenteaza pregatirile

Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu e pregatita sa preia presedintia UE de la 1 ianuarie, Finlanda, tara care ne urmeaza in aceasta postura importanta, a precizat ca e gata sa ne ia locul, daca e necesar.

Premierul finlandez, Juha Sipila (foto), a anuntat ca guvernul sau si-a aratat disponibilitatea in acest sens, in cazul in care Romania va solicita un schimb de mandat la presedintia rotativa a UE anul viitor. Finlanda e programata sa preia presedintia UE de la noi la 1 iulie 2019.

Totusi, Juha Sipila adauga ca tensiunile politice interne romanesti nu vor afecta calendarul pentru mandatul Finlandei din 2019.

Sipila a declarat, marti, agentiei finlandeze de stiri STT, ca Romania nu are intentia de a amana mandatul sau de sase luni la conducerea UE, care este programat sa inceapa la 1 ianuarie.

Dupa declaratiile presedintelui Iohannis de luni, guvernul finlandez si-a accelerat ritmul de pregatire si e gata in caz ca vine o solicitare de la Bucuresti pentru a-si devansa mandatul. Totusi, deocamdata, o astfel de cerere nu a sosit. Dimpotriva, guvernul roman a confirmat ca tara noastra isi va desfasura mandatul asa cum era planificat.

Aceasta va fi prima presedintie a Romaniei de la aderarea la UE in 2007. Finlanda a detinut functia de doua ori inainte, in 1999 si 2006. Austria detine presedintia pana la sfarsitul acestui an.

ziare.com