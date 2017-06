Filmul evenimentelor de azi noapte de la Londra

UPDATE: 11:07: Politia a confirmat ca cei 3 atacatori au fost impuscati mortal de fortele de ordine si a anuntat ca acestia purtau veste explozibile, de tipul celor folosite de obicei in atacuri sinucigase, care erau insa false, potrivit The Mirror.

10:42: Un politist britanic a fost injunghiat in fata noaptea trecuta, cel mai probabil de unul dintre suspectii pentru comiterea atacului, impuscat mai tarziu mortal de fortele de ordine, in timp ce se grabea sa ajute victimele atentatului.

10:25: Unul dintre raniti este in stare critica, potrivit primarului Londrei, Sadiq Khan. Primarul Londrei, Sadiq Khan: Alegerile nu pot fi amanate dupa atac.

Cinci persoane se aflau la bordul unei dube de culoare alba care a intrat in plin sambata seara la ora 00.10 (ora Romaniei) in pietonii care se plimbau pe podul London Bridge din centrul Londrei, ranind zeci de oameni, scrie The Sun.

Poliţia metropolitană spune că a început să primească informaţii că un vehicul a lovit pietoni pe Podul Londrei la ora 22:08.

Dupa ce a lovit circa 20 de pietoni, dubita s-a ciocnit la iesirea sudica de pe London Bridge.

Cei cinci, care purtau veste anti-injunghiere, au fugit apoi spre zona Borough Marakt, unde au injunghiat la intamplare clientii unui pub.

Conform altor declaratii, vehiculul, un microbuz alb, a continuat să meargă de la London Bridge către Borough Market.

Suspecţii au coborât din maşină şi mai multe persoane au fost înjunghiate, inclusiv un ofiţer de poliţie.

Trei bărbaţi consideraţi suspecţi au fost împuşcaţi mortal la opt minute după primul apel care anunţa incidentele.

Suspecţii purtau false veste cu explozibil. Identitatea atacatorilor nu a fost anunţată.

Şase persoane au fost ucise şi 48 au fost transportate la spital.

Pana duminica dimineata la ora 10.00 atacul nu a fost revendicat. (HotNews, Agerpres, News.ro)