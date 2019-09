Fiecare roman va putea afla cat deconteaza CNAS in numele sau

Deputatii au votat miercuri, aproape in unanimitate, un proiect de lege initiat de deputatul USR Tudor Pop, care permite oricarui roman care plateste asigurari de sanatate sa verifice la CNAS ce servicii au fost decontate in numele sau.

Proiectul, depus in Parlament acum aproape doi ani, a trecut astazi de camera decizionala cu 268 de voturi si va fi trimis presedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Doar doi deputati s-au abtinut de la vot, ambii de la PSD: Nicolae Velcea si Simona Bucura-Oprescu. Proiectul fusese respins de Senat in aprilie anul trecut.

“Astazi USR a mai facut un pas mai departe spre ceea ce ne dorim de la sistemul de sanatate: respect si mai multa putere pentru pacient. Pe 29 noiembrie 2017 am depus alaturi de Dan Barna si Cristian Ghinea o propunere legislativa care deschide un front de lupta impotriva coruptiei din sistemul de asigurari de sanatate, oferind asiguratilor acces la absolut toate cheltuielile decontate in numele lor.

Practic, fiecare asigurat sa poata suprapune raportul de cheltuieli de la CNAS peste serviciile medicale oferite in realitate – ceea ce in alte democratii e o banalitate. Astfel, asiguratii vor putea vedea exact ce decontari s-au facut in numele lor si pot reclama posibile fraude facute in numele lor.

Inainte de aceasta initiativa, accesul era foarte greoi si extrem de limitat, asiguratii primind rapoarte, si acelea foarte intarziate, doar pentru serviciile medicale oferite”, a anuntat pe pagina de Facebook Tudor Pop.

