Fetita de 11 ani din Dambovita a fost sugrumata. Principalul suspect e un olandez care a plecat din tara

Principalul suspect in cazul fetitei de 11 ani din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, care a disparut vineri si a fost gasita moarta duminica, este cetatean olandez.

Barbatul in varsta de 47 de ani ar fi plecat deja din Romania, conform televiziunilor de stiri.

Luni dimineata au aparut si ultimele imagini cu fetita in viata, dar si imagini cu barbatul banuit de crima.

Fetita a fost surprinsa de o camera de supraveghere montata pe o casa in timp ce se indrepta spre locuinta sa, pe un drum din Gura Sutii. Adriana Feraru a fost filmata in timp ce mergea spre casa, cu rucsacul in spate. Ea mai avea aproximativ 350 de metri pana ajungea, dar a fost rapita la ora 17:16. Anchetatorii spun ca, dupa 30 de minute, fata a fost ucisa.

Conform unor surse citate de Mediafax, medicii legisti au stabilit ca fetita a fost sugrumata.

In fotografia cu olandezul, acesta apare la volanul unei masini VW Touareg. Cu acest autoturism barbatul ar fi rapit-o pe fetita.

Masina era inchiriata de barbat. Aceasta a fost deja preluata de politisti de la firma de inchirieri auto si perchezitionata, au fost prelevate probe care vor fi duse la IML pentru a se stabili dacă în maşină poate fi identificat ADN-ul fetiţei.

Se pare ca politistii au vorbit cu olandezul, dar deja el se afla in aeroportul Henri Coanda. Politistii i-ar fi cerut coordonatele GPS pentru a putea reface traseul barbatului cand s-a aflat in Gura Sutii, insa el a omis datele exacte. Barbatul si-ar fi sters deja toate conturile de pe retelele de socializare, conform Digi 24.

Amintim ca Adriana Feraru a plecat vineri spre casa de la scoala, la ora 17:00. Mama sa a povestit ca o astepta la poarta, insa cand a vazut ca s-a facut 17:30 si nu a ajuns a luat bicicleta si a plecat spre scoala, unde colegi de-ai fetei i-au spus ca a plecat imediat dupa ore. Atunci femeia a sunat la 112. Duminica, fetita a fost gasita moarta pe un camp.

surse: ziare.com, Digi24