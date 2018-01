Fenomene extreme in lume: Australia se topeste la 47,3 grade, in timp ce SUA ingheata la minus 67 grade

In timp ce americanii se confrunta cu un val de ger polar, in orasul australian Sydney mercurul din termometre a urcat duminica pana 47,3 grade Celsius, aceasta fiind cea mai mare temperatura din ultimele opt decenii.

Temperaturile au atins un nivel minim record pe Coasta de Est a Statelor Unite, in urma asa-numitului “ciclon-bomba”, o furtuna fenomen care a inghetat o mare parte din teritoriul SUA, aducand zapada in Florida pentru prima data in 29 de ani, scrie BBC, citat de ziare.com.

In cateva regiuni din SUA si Canada temperaturile au scazut la minus 29 de grade Celsius, care, din cauza vantului, s-au resimtit ca minus 67 de grade Celsius.

Vremea extrema a facut deja victime, fiind inregistrate pana acum 19 decese in SUA si doua in Canada.

Mii de utilaje de deszapezire curata drumurile pe Coasta de Est.

Pe aeroportul John F. Kennedy din New York a fost haos vineri si sambata, pasagerii fiind blocati in avion ore intregi.

Serviciul national de meteorologie din SUA a anuntat sambata ca temperaturile extrem de scazute, cauzate de o masa de aer arctic, vor continua pana luni.

Intre timp, locuitorii din Sydney au avut parte duminica de cea mai fierbinte zi din 1939, valorile termice atingand in in vestul orasului, in Penrith, 47,3 grade Celsius, mai arata BBC.

In 1939, temperaturile au urcat la 47,8 grade Celsius.

Autoritatile au emis alerte de incendiu pentru cea mai mare parte a orasului si au interzis complet focurile.

Mai multe incendii au fost deja inregistrate sambata in Australia, fiind distruse cateva proprietati in statele Victoria si Australia de Sud.

In septembrie 2017, australienii au fost avertizati ca va urma un sezon de incendii de vegetatie dupa una dintre cele mai uscate ierni din istorie.

Australia s-a confruntat cu fenomene extreme pe tot parcusul anului trecut, iar expertii avertizeaza ca situatia se va agrava pe fondul schimbarilor climatice.