Femeia care s-a aruncat in fata trenului impreuna cu cei trei copii suferea de depresie si nu isi mai dorea inca un copil

Femeia care s-a aruncat, joi dimineata, in fata trenului in localitatea ilfoveana Branesti, impreuna cu cei trei copii ai sai, suferea de depresie si nu isi mai dorea inca un copil, le-a declarat mama sa anchetatorilor, potrivit News.ro. Femeia a povestit ca fiica ei a fost internata in trecut de doua ori la Spitalul de psihiatrie Obregia pentru tratament si ca urma sa fie dusa din nou la spital. Mama tinerei a spus si ca aceasta nu isi dorea si al patrulea copil. Rudele au povestit si ca tanara era insarcinata si ar fi vrut sa faca avort, insa familia nu a avut bani.

Sotul acesteia ar fi fost singurul care lucra si aducea un venit in casa, iar alte voci afirma ca cei doi soti se certau, barbatul fiind foarte gelos.

De asemenea, cumnatul femeii a declarat, la Antena 3 ca, la inceput, familia tinerei nu a fost de acord cu relatia ei. El a mai spus ca fratele sau i-a cerut imprumut bani pentru ca femeia sa faca o intrerupere de sarcina, dar ca nu l-a putut ajuta.

“La inceput, cand s-au cunoscut, nu au fost de acord parintii ei. Era mai tacuta. Vorbea doar cu noi. Era mai timida, rusinoasa. (…) Era insarcinata. Ce stiu de la fratele meu, acum vreo luna de zile m-a rugat sa il imprumut cu niste bani. Nu voia sa mai faca un copil. Nu am avut bani atunci sa il ajut. Si a spus atunci: <Uite, Robert, din cauza ta trebuie sa lasam si copilul asta>. Oricum, asa vrut Dumnezeu”, a povestit el.

Pe de alta parte, fratele femeii a sustinut ca aceasta avea o relatie foarte buna cu sotul ei, ca “se intelegeau bine”.

