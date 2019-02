Faza zilei in Cehia: Ipostaza in care a fost surprins Emil Boc inaintea meciului de Fed Cup

Emil Boc si-a facut o aparitie spectaculoasa la arena din Ostrava, unde sambata are loc meciul dintre Romania si Cehia, ce conteaza pentru calificarea in semifinalele Fed Cup.

Edilul orasului Cluj-Napoca a patruns in sala avand in brate o toba in care batea cu toata puterea, in timp ce striga “Romania, Romania, ole, ole, ole!”, scrie Fanatik.

Boc a fost liderul suporterilor romani si i-a condus pe acestia in arena.

Apoi, pe durata meciurilor, Boc a continuat sa fie in prim-plan, iar televiziunea din Cehia a oferit multe cadre cu el in timp ce batea frenetic in toba.

Primarul Clujului a devenit un fan al tenisului in ultimii ani, iar echipa de Fed Cup a disputat meciurile importante in Sala Polivalenta din acest oras.

De asemenea, Boc a discutat recent cu Ion Tiriac si despre organizarea celui mai important turneu de tenis feminin din istoria Romaniei, cu premii de aproximativ 1 milion de euro.