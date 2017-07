Explicatiile ministrului Justitiei despre proiectul care permite condamnatilor sa intre in Guvern

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit, miercuri seara, explicatii cu privire la proiectul care stabileste ca si condamnatii penal pot ocupa functii in Executiv.

Ministrul a precizat ca este vorba de un proiect de lege, nu de o ordonanta de urgenta, asta insemnand ca se vor parcurge toate etapele pentru adoptare.

“Nu ne aflam in fata unei posibile ordonante de urgenta, ci in fata unui act normativ care va parcurge procedura normala de legiferare”, a spus el.

Tudorel Toader a mentionat ca acest proiect de cod administrativ reuneste 20 de acte normative care sunt in campul activ al legislatiei nationale.

Ministrul a mai spus ca, si daca proiectul de Cod Administrativ nu prevedea exceptia privind posibilitatea ca persoanele care au suferit condamnari penale, dar au fost reabilitate sa poata face parte din Guvern, efectul juridic era absolut acelasi, pentru ca doar anumite fapte nu se prescriu.

“Vreau sa va spun ca sunt in Codul Penal mai multe texte de lege care se refera la reabilitare. Reabilitarea de drept si reabilitarea judecatoreasca. Reabilitarea de drept vine la implinirea termenului. Reabilitarea judecatoreasca presupune o cerere formulata de titular.

Si daca proiectul de act normativ nu prevedea acea exceptie, efectul era absolut acelasi. Pentru ca noi, in Romania, avem doua mari categorii de fapte dupa gravitatea lor. Fapte care sunt prescriptibile si imprescriptibile. Cele imprescriptibile sunt cele contra pacii si omenirii, cele prescriptibile sunt celelalte.

La CCR a fost o mare dezbatere cu imprescriptibilitatea faptelor contra umanitatii, asa numite ale tortionarilor. S-a constatat ca acelea sunt imprescriptibile”, a spus ministrul.

“Acest proiect de Cod Administrativ se afla in dezbatere publica din 8 noiembrie 2016. Deci, daca vreti, nu e un proiect de act normativ elaborat de actualul Guvern, ci unul preluat, pentru sistematizarea, ordonarea, structurarea reglementarilor specifice din domeniu”, a explicat Toader.

El a mentionat ca proiectul tine cont de deciziile CCR si de directivele europene.

Amintim ca Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de lege pentru un Cod Administrativ prin care sunt modificate mai multe reglementari in ce priveste statutul functionarilor publici, dar si legile ce ii privesc pe demnitari. Mai exact, daca proiectul e adoptat de Parlament si intra in vigoare in forma actuala, se abroga legea care nu i-a permis lui Liviu Dragnea sa fie premier.

Despre acest proiect, Guvernul a transmis, miercuri, ca a fost elaborat si introdus in dezbatere publica la data de 8 noiembrie 2016, cu doua luni inainte de venirea la guvernare a actualei coalitii politice.

In replica, Dacian Ciolos a transmis ca proiectul nu a fost asumat de Guvernul condus de el, ci apartine Ministerului Dezvoltarii, condus atunci de Vasile Dancu, fost pesedist.

