Explicatii halucinante de la IGSU dupa imaginile de la Colectiv, pe care pana acum le-a pastrat ascunse

Oficialii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au sustinut, joi, o conferinta de presa, dupa ce a aparut in spatiul public o inregistrare a interventiei ISU la incendiul din clubul Colectiv, care pana acum ar fi fost tinuta secret.

Concret, oficialii IGSU au sustinut ca nu au facut publice imaginile pana acum, pentru ca au un puternic impact emotional. Totodata, ei au spus ca imaginile din timpul interventiilor sunt puse la dispozitia tuturor organelor abilitate, insa doar… la solicitare. Adica daca nu le-a cerut nimeni, ei nu le-au furnizat si nici nu au spus ca exista pana nu a aflat presa despre ele, la 4 ani de la evenimentul tragic.

“In legatura cu informatiile aparute in spatiul public, nu pot sa spun decat ca structura foto-video, asa cum este ea denumita, din cadrul ISU Bucuresti Ilfov, a fost infiintata in 1991 si de la acel moment a avut ca atributii inregistrarea imaginilor foto/video care sunt utilizare in procesul de analiza ulterioara a interventiei.

Ele sunt puse la dispozitia tuturor organelor abilitate la solicitare, nu se furnizeaza din oficiu in spatiul public. Ceea ce putem face este cu protejarea datelor cu caracter personal si a imaginilor care pot avea impact emotional. Tragedia de la Colectiv ne-a marcat pe toti”, a declarat colonelul Cristian Radu, prim-adjunct al inspectorului general.

Cristian Radu a mai precizat ca inregistrarea, care are 20 de minute, nu reprezinta “filmul continuu” al interventiei.

“In al doilea rand, as preciza faptul ca imaginile difuzate de posturile TV sunt inregistrate de colegii nostri, este evident, si nu sunt un film continuu de la momentul in care a debutat pana la finalizarea ei. Interventia a durat 5 ore, iar imaginile au o durata de 20 de minute”, a afirmat colonelul.

El a explicat cum se desfasoara “analiza interventiei”.

“Analiza interventiei. Da, este un proces pe care noi il derulam incepand de la momentul producerii unui eveniment. In cazul acesta (Colectiv – n.red.) am procedat la fel. A fost intocmit un proces de evaluare a interventiei, apoi a fost comunicat catre toate institutiile care au cerut acest lucru”, a adaugat Cristian Radu.

Acesta a mai punctat ca nu s-a luat o decizie ca aceste imagini sa fie ascunse si ca informatiile din spatiul public sunt false.

“A fost vehiculata informatia ca la nivelul IGSU s-a stabilit sa fie ascunse aceste imagini. Va afirm ca nu am comunicat acest lucru nimanui (sa fie ascunse imaginile – n.red.), nu am ordonat nimanui. Imaginile exista in original si vor fi puse la dispozitia oricarei structuri abilitate care solicita acest lucru.

In niciun fel nu sunt viciate imaginile”, a completat oficialul IGSU.

Intrebat de ce autoritatile si anchetatorii nu au primit aceste imagini, Cristian Radu a spus ca “imaginile nu au fost cerute punctual”.

Jurnalistii au insistat cu aceeasi intrebare: “trebuie cerute aceste imagini cu subiect si predicat?”, doar ca raspunsul prim-adjunctului sa fie acelasi: “Nu au fost solicitate in mod punctual”.

In plus, Cristian Radu a spus ca el a vazut imaginile “cu un colectiv de colegi”, dar a recunoscut ca Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, nu stia despre ele.

Cine a decis ca imaginile sa nu ajunga la Raed Arafat?

Cristian Radu: Nu a fost o decizie in acest sens.

Pai ati decis sa nu le dati mai departe dupa ce le-ati vazut.

Cristian Radu: Nu.

Nu era normal sa furnizati filmul?

Cristian Radu: Nu stiu ce este normal si ce nu e normal. Filmul exista in forma originala acum. Nu a fost o decizie in acest sens. In ce ma priveste, eu am cerut de la ISU Bucuresti Ilfov imaginile, le-am analizat cu colegii mei, dar nu am ordonat nimanui sa nu le difuzeze catre terti.

Cine a hotarat ca publicul din Romania sa nu vada imaginile?

Cristian Radu: Niciodata din oficiu nu dam imagini care pot avea impact major asupra populatiei. Nimanui in spatiul public.

Cine avea mandat sa decida ca imaginile sunt prea socante?

Cristian Radu: Nu a fost o decizie in acest sens, eu nu am in atributii asta.

Cine sunt oamenii care au vazut imaginile atunci (dupa interventie – n.red.)?

Cristian Radu: La nivelul IGSU sunt niste colegi.

Cati oameni au vazut imaginile?

Cristian Radu: 4-5 oameni.

“Parchetul nu a cerut specific imagini foto/video. A cerut inscrisuri. Din ce stiu eu, cat am fost in comanda inspectoratului s-au cerut mai multe documente si inscrisuri, nu s-au cerut imagini foto/video”, a sustinut seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF) Orlando Schiopu, care a si fost prezent la clubul Colectiv in noaptea incendiului..

Intrebat daca nu era normal sa fie date oricum aceste imagini, Schiopu a spus: “Nu sunt eu abilitat sa dau raspunsul asta”.

