Eurostat: Romania este cea mai periculoasa tara din UE pentru biciclisti si pietoni

Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au murit in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate, marti, de Eurostat.

Media la nivelul UE este de 3,9 decese la un milion de locuitori.

De asemenea, datele Eurostat mai arata ca rata de morti in randul pietonilor in cazul accidentelor rutiere este cea mai mare in Romania (37 decese la un milion de locuitori), iar cea mai scazuta in Danemarca (trei decese la un milion de locuitori).

In total, numarul deceselor inregistrate in accidentele rutiere din Uniunea Europeana a fost de aproximativ 25.000 in 2017, adica 50 de accidente mortale la un milion de locuitori.

Decesele inregistrate in randul pasagerilor autoturismelor au reprezentat aproape jumatate (46%) din totalul accidentelor rutiere mortale in 2017, urmate de decesele inregistrate in randul pietonilor (21%), motociclistilor (15%), biciclistilor (8%) si decesele care implica alte forme de transport rutier (10%).

In Romania, in anul 2017, au fost inregistrate 1.951 de decese inregistrate in accidente rutiere, dintre care 812 au fost decese inregistrate in randul pasagerilor autoturismelor, 733 au fost decese inregistrate in randul pietonilor si 191 au fost decese inregistrate in randul biciclistilor.

