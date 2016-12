Europol: Gruparea Stat Islamic ar putea recurge la masini-capcana pentru atacuri in Europa

Retele teroriste precum gruparea Stat Islamic (SI) isi schimba modul de operare pentru a-si atinge tintele din Europa si ar putea recurge la masini-capcana, a avertizat vineri Europol, potrivit AFP.

“Folosirea de dispozitive artizanale, explozibil militar sau cumparat din comert in masini capcana”, asa cum s-a procedat in Siria si in Irak, “nu a fost inca utilizata de gruparea SI in Europa”, potrivit unui raport publicat la Haga.

Dar “avand in vedere ca modul de operare folosit in Orientul Mijlociu a fost copiat de teroristii din Europa … este posibil ca gruparea SI sa le foloseasca la un moment dat”, se arata in acest raport.

Pana in prezent, nicio masina capcana nu a fost folosita pe continentul european, dar Europol reminteste ca gruparea responsabila cu atacurile de la Paris si Bruxelles a avut in vedere astfel de actiuni, inainte de a-si schimba planurile, in fata interventiei politiei.

In septembrie, la Paris, a fost descoperita o masina capcana plina cu butelii de gaz in apropiere de Notre-Dame. Comandoul de trei femei de 19, 23 si 39 de ani Parisului.

In raportul sau, Oficiul european al politiei subliniaza ca experti anti-teroristi sunt ingrijorati in fata posibilitatii ca Libia sa devina, dupa Siria, “o noua baza pentru SI pentru efectuarea de atacuri in Uniunea Europeana si in Africa de Nord”.

In 2015, fortele europene de securitate au arestat 667 de persoane suspectate de activitati jihadiste, potrivit acestui raport.

HotNews