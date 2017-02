Euronews compara protestele de saptamana aceasta cu Revolutia din 1989

Postul Euronews face o comparatie intre protestele de saptamana aceasta, din Romania, si Revolutia din 1989.

Sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a manifesta impotriva modificarii codurilor penale prin ordonanta de urgenta, spunand ca masura va submina lupta anticoruptie, scrie Euronews, care ii citeaza pe Cristian Nitoiu, expert in Europa de Est la Aston University, si Catalin Dumitru, consultant politic la Kensington Communication.

Care este miza?

Manifestantii au luptat pentru democratie in 1989; saptamana aceasta, oamenii spun ca lupta pentru a salva parti-cheie din noul sistem, precum respectarea statului de drept. Acest lucru inseamna ca protestatarii erau mai uniti la sfarsitul anilor ’80, potrivit lui Nitoiu.

“Societatea este foarte polarizata intre cei care vor sa aiba un sistem de guvernare bazat pe reguli si pe respect, in timp ce cealalta jumatate din societate care se simte foarte confortabil sa aiba un sistem de guvernare bazat pe patronaj si pe capacitatea de a ocupa pozitii administrative fara a avea niciun fel de expertiza, ci doar cumparandu-ti calea catre functiile respective”, a adaugat el.

“Acest nivel de polazirare nu exista in 1989″, a explicat Nitoiu. ” (Societatea – n.red.) era mai unificata in 1989 din doua puncte de vedere: a scapa de un dictator si avansarea catre un sistem mai democratic”, a adaugat el.

Profilul manifestantilor

Manifestantii din ambele perioade erau tineri, destepti, insa cei din 1989 erau mai uniti in opiniile politice, considera cei doi experti.

“Similitudinile sunt ca ambele (categorii – n.red.) sunt formate din tineri”, a afirmat Dumitru. “Acum este vorba si despre corporatisti, atunci erau aspiranti-corporatisti”, a adaugat el.

“In 1989, erau dornici sa faca orice pentru a trai si lucra asemeni oamenilor din afara Romaniei, din Occident. Acum, majoritatea sunt in sectorul privat. Se duc la serviciu de la 7 la 18 si dupa aceea merg sa protesteze!”, a subliniat el.

Nitoiu precizeaza ca o diferenta-cheie este ca manifestantii de la sfarsitul anilor ’80 erau mai uniti politic decat cei de acum. Potrivit lui, ar fi fost imposibil sa vezi pe cineva din institutiile comuniste protestand in timpul Revolutiei, in timp ce, saptamana aceasta, au iesit in strada si sustinatori dezamagiti ai PSD.

Violente

Unul dintre aspectele-cheie ale protestelor de saptamana aceasta este ca multi dintre participanti – poate cu experienta din 1989 in minte – au invatat cultura protestului, considera Dumitru.

“Stiu cum sa reactioneze cand cineva vrea sa manipuleze protestele si sa implanteze niste huligani”, a subliniat el. “In urma cu doua zile, a fost demonstrat acest lucru la Bucuresti – ei (manifestantii – n.red.) s-au retras si au lasat huliganii numai cu politia”, a adaugat el.

“In 1989, erau mai naivi. Au vrut pur si simplu sa mearga si sa lupte, sa uite de vietile lor, de locurile lor de munca si de familii, pentru ca le era atat de teama ca vor pierde tot si se vor intoarce sa traiasca intr-un sistem comunist”, a explicat el.

“Acum nu este un razboi, sunt proteste pasnice. Inteleg ca, daca stau pe loc, vor castiga. Era foarte diferit in 1989, erau oameni pe strazi tragand si eram mai aproape de un razboi civil atunci”, a adaugat expertul.

Mass-media

Una dintre diferentele-cheie fata de 1989 este ca atunci exista numai presa controlata de stat; acum sunt mai multe canale, precum si retele de socializare.

Potrivit lui Dumitru, influenta Twitter si Facebook inseamna ca oamenii ies acum in strada sa protesteze mai repede, dar acest lucru face si guvernele mai precaute, pentru ca stiu ca orice incident poate fi publicat rapid pe retelele de socializare.

Nitoiu atrage, insa, atentia ca diversitatea media nu este, neaparat, o evolutie pozitiva.

“Sunt multe informatii false si atat de multe stiri conflictuale, ceea ce inseamna ca oamenii tind sa stea in propriile lor bule. Daca ei cred ca Guvernul face abuz de putere, nu asculta justificarea Guvernului, desi ar putea exista lucruri legitime in ceea ce spune. Pe de alta parte, oamenii care sustin Guvernul – ei considera ‘Guvernul ne da mai multi bani si ofera noi oportunitati, deci nu ne pasa de coruptie’”, a explicat el.

