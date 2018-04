Eurocontrol avertizeaza companiile aeriene: Posibile atacuri cu rachete in Mediterana de Est

Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) si Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) au recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in urmatoarele 72 de ore.

Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat ca ar putea ordona un atac militar punctual ca reactie la presupusul bombardament chimic produs sambata in localitatea Duma, la periferia Damascului. Regimul de la Damasc a negat orice implicare in atacul chimic produs intr-o zona insurgenta, propunand trimiterea unei echipe internationale pentru efectuarea anchetei.

“Din cauza posibilei lansari de atacuri aeriene in Siria cu rachete aer-sol si/sau de croaziera in urmatoarele 72 de ore, si posibilitatea perturbarii intermitente a functionarii echipamentului radio de navigatie, aceste aspecte ar trebui luate in considerare atunci cand sunt planificate operatiuni de zbor in zona FIR Mediterana de Est/Nicosia”, se arata intr-o notificare postata pe site-ul organizatiei europene, preluata de Reuters.

Autoritatile aviatice din mai multe tari, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Franta si Germania, au recomandat de mai mult timp companiilor aeriene sa nu intre in spatiul aerian sirian, astfel ca cele mai multe evita aceasta zona.

Notificarea emisa de organizatia europeana face insa referire nu doar la spatiul aerian sirian, ci la o regiune mai extinsa, incluzand spatiul aerian cipriot si apele din jur.

Companiile aeriene au devenit mai prudente in ceea ce priveste zborurile deasupra zonelor de conflict, dupa ce un avion de pasageri al Malaysia Airlines a fost doborat de o racheta sol-aer deasupra Ucrainei, in anul 2014, in urma incidentului decedand toti cei 298 de oameni de la bordul aeronavei.

La randul ei, Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) a avertizat in legatura cu posibilitatea producerii unor atacuri militare in Siria si a recomandat companiilor aeriene sa urmareasca eventualele schimbari in ceea ce priveste regulile de securitate a zborurilor si datele privind navigatia aeriana.

Un grup naval american, care include portavionul nuclear Harry S. Truman, un crucisator si patru distrugatoare, urmeaza sa plece miercuri de la baza navala Norfolk din Virginia si se va indrepta spre Orientul Mijlociu.

Atacul din Duma si ce va urma

Donald Trump a decis sa-si anuleze participarea la cel de-al 8-lea summit al Americilor, care se va desfasura vineri la Lima (Peru), pentru a se concentra pe raspunsul pe care SUA il vor da presupusului atac chimic din Siria, a anuntat marti Casa Alba.

Zeci de persoane au fost ucise sambata in atacul de la Duma, ultimul bastion al insurgentilor langa capitala siriana Damasc.

Donald Trump a condamnat atacul chimic “atroce” comis asupra unor “civili nevinovati” si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore.

Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat marti de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit arme chimice.

Totusi, Rusia blocheaza prin veto ancheta privind presupusul atac chimic din Siria.

ziare.com