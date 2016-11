Emil Boc, Adriean Videanu şi Ion Ariton, audiaţi la DNA Ploieşti în dosarul lui Vasile Blaga

Emil Boc, Adriean Videanu si Ion Ariton, fost senator si ministru al Economiei, vor fi audiati joi, la DNA Ploiesti, ca martori in dosarul lui Vasile Blaga, au declarat HotNews surse judiciare. Procurorii cerceteaza modul in care s-au obtinut bani pentru PDL in perioada 2009-2012.

Vasile Blaga a fost marti la sediul Directiei Anticoruptie din Ploiesti, unde procurorii l-au anuntat ca i-au pus un sechestru de 700.000 de euro pe avere.

Miercurea trecuta a fost convocat la sediul Directiei Anticoruptie din Ploiesti si Gheorghe Stefan “Pinalti” in calitate de inculpat in dosarul lui Vasile Blaga. Procurorii au pus sechestru asigurator pe averea fostului primar din Piatra Neamt.

DNA il cerceteaza pe Blaga sub control judiciar pentru trafic de influenta, dupa ce, potrivit procurorilor, ar fi primit suma de 700.000 de euro, din care 500.000 de euro de la Gheorghe Stefan.

In aceeasi cauza sunt anchetati fostul primar din Piatra Neamt si omul de afaceri Horatiu Bruna Berdila.

Potrivit DNA, intre Blaga si Stefan a existat o intelegere pentru obtinerea de bani pentru partid prin numirea de persoane agreate in conducerea de institutii si companii de stat care sa atribuie contracte firmelor dispuse sa cotizeze la PDL.

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

“La nivelul anului 2009, in cadrul formatiunii politice aflate la guvernare a existat o intelegere vadita intre persoane cu functii de conducere si anume secretarul general Blaga Vasile si vicepresedintele Stefan Gheorghe, in sensul obtinerii de bani pentru partid.

Potrivit intelegerii, acest lucru urma sa fie realizat prin numirea, cu ajutorul ministrilor desemnati politic, a unor persoane agreate la conducerea companiilor nationale si institutiilor publice din subordinea acestor ministere, prin intermediul carora sa se procedeze la atribuirea unor contracte de achizitie publica catre firme dispuse sa,,cotizeze pentru formatiunea politica din care cei doi faceau parte.

