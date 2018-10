Elicopterul patronului lui Leicester s-a prabusit in parcarea stadionului, imediat dupa meci. Patronul echipei se afla la bord. Italienii scriu ca ar fi patru victime 

Elicopterul patronului formatiei Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabusit in parcarea stadionului formatiei din Premier League, dupa meciul de sambata seara cu West Ham United.

Deocamdata nu exista o confirmare a prezentei lui Srivaddhanaprabha in elicopter, insa acesta obisnuia sa plece dupa fiecare meci de la stadion in el, relateaza The Guardian. De altfel, Sky News anunta ca thailandezul era la bordul elicopterului cu opt locuri, dar fara sa existe o confirmare oficiala.

Elicopterul s-a prabusit in parcarea stadionului si a luat foc. Nu exista momentan informatii despre posibile victime.

Un martor ocular a povestit pentru Daily Mail ca elicopterul s-a rotit in aer imediat dupa decolare, iar apoi s-a prabusit si a luat foc.

La fata locului au aparut si jucatorii lui Leicester, iar portarul Casper Schmeichel a fost vazut plangand in hohote.

Srivaddhanaprabha este un om de afaceri thailandez in varsta de 60 de ani, care a preluat clubul in 2010.

Cu el la timona, Leicester a produs marea surpriza si a devenit campioana in 2016.

Agentia de presa britanica BBC confirma faptul ca Vichai Srivaddhanaprabha se afla in elicopterul prabusit, dupa cum au declarat surse apropiate de familie catre presa engleza.

O alta informatie pe aceasta tema a venit de la cotidianul italian Gazzetta dello Sport, care intr-o postare pe contul sau de Facebook in noaptea de sambata spre duminica informa faptul ca patronul thailandez, copilul sau si doi membri ai echipajului si-au pierdut viata in tragicul accident.

Contul oficial de Twitter al celor de la SSC Napoli anunta faptul ca patronul, cei doi piloti ai elicopterului si fiica thailandezului au murit in urma tragicului accident: “Napoli este uluit de moartea presedintelui lui Leicester, a fiicei sale si a pilotilor elicopterului prabusit ieri seara. Suntem alaturi de club si fani”, a anuntat clubul italian. Mai devreme, ziarul Gazzetta anuntase ca in elicopter se afla fiul lui Vichai, Aiyawatt. Pe fata sa o cheama Voramas, poreclita “Rux” si are 37 de ani. Ce este interesant este ca dupa cateva minute de la postarea acestei informatii, stirea a fost stearsa de administratorii paginii.

ziare.com