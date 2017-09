Elevii vor primi la scoala fructe si legume, pe langa lapte si corn

Prescolarii si elevii din invatamantul primar si gimnazial vor primi, in anul scolar 2017 – 2018, fructe si legume proaspete, produse lactate si de panificatie, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Executivul a adoptat joi, printr-o hotarare, modul de aplicare si de finantare a Programului pentru scoli al Romaniei, in perioada 2017 – 2023, in conditiile in care acest program a fost aprobat, printr-o ordonanta, in 18 august.

Conform actului normativ, pentru anul scolar 2017 – 2018, se aloca 2,05 lei, zilnic, pentru masa prescolarului sau elevului:

- 0,6 lei pentru portia de fructe si legume;

- 0,88 lei pentru portia de lapte de consum si produse lactate fara adaos de lapte praf;

- 0,57 lei pentru portia de produse de panificatie.

Guvernul precizeaza ca aproximativ 2,074 milioane de prescolari si elevi vor beneficia de acest program.

Finantarea programului va fi asigurata de la bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din fonduri externe nerambursabile. Pentru anul scolar 2017 – 2018, de la bugetul de stat, este prevazuta suma de 377,08 milioane lei, se precizeaza in comunicat.

Ajutorul european, prin Fondul European de Garantare Agricola, pentru aceeasi perioada, este de 6,866 milioane euro pentru acordarea gratuita de fructe si legume si derularea masurilor educative aferente, respectiv de 10,865 milioane euro pentru acordarea gratuita de lapte si produse lactate, se mentioneaza in comunicat.

Pe parcursul saptamanii, unui prescolar/elev i se vor acorda gratuit 2 portii de fructe si/sau legume, 2 portii de lapte, o portie de produse lactate si 5 portii de produse de panificatie.

Pentru asigurarea diversitatii, portia de fructe si/sau legume va fi insotita de o portie de biscuiti si/sau covrigi uscati, iar portia de lapte si produse lactate va fi insotita de corn si/sau baton, se mai arata in comunicat.