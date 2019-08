Elevii care obtin au medii sub 5 la Evaluarea Națională ar putea fi obligati să meargă la școala profesională

Ministerul Educației, reprezentanții părinților și ai elevilor, dar și sindicatele din Educație au convenit miercuri ca, de anul viitor, elevii care obțin sub 5 la evaluarea națională de la clasa a VIII-a să meargă la școala profesională. Propunerea a fost discutată în cadrul Consiliului Economic și Social, care a avut loc la sediul ministerului. Evaluarea Națională din 2020 va avea prima probă, cea de limba română, pe 15 iunie 2020.



”Părinții au fost de acord cu această propunere, la fel ca toată lumea de altfel. Dar ar fi fost ideal ca această măsură să fie luată pentru elevii care intră în clasa a V-a din anul școlar 2019-2020, astfel încât să fie și ei și părinții responsabili, să fie consiliați cu privire la ce vor face mai departe”, a declarat Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România.

Măsura privind direcționarea elevilor care obțin note sub 5 la Evaluarea Națională spre școlile profesionale nu este nouă. Anul acesta, fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu a mărit numărul de clase de învățământ profesional astfel ca elevii care obțin sub 5 la evaluarea națională să meargă la profesională. Însă, rezultatele de la Evaluarea Națională au arătat că sunt multe licee teoretice și tehnologice unde au fost admiși elevi cu note mici la examen. În total, peste 26.000 de absolvenți de clasa a VIII-a au intrat la liceu cu media de admitere sub 5.