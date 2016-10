Elena Udrea se desparte de Basescu si PMP: Am obligatia sa candidez la alegeri. Independent

Fostul ministru a declarat miercuri ca are obligatia sa candideze, insa nu s-a consultat cu fostul presedinte Traian Basescu (acum seful PMP), iar de aici drumurile lor se despart.

Elena Udrea vrea sa ajunga sefa Comisiei de Control SRI.

“Cred ca, in logica a ceea ce am facut eu ca om politic cu bune si cu rele, am obligatia sa candidez la aceste alegeri. Voi candida ca independent la alegerile din decembrie. (…) Nu vreau sa fac rau Partidului Miscarea Populara, nu vreau sa afectez in niciun fel competitia electorala in care partidul intra si, ca urmare, am ales sa candidez ca independent. In zilele urmatoare, voi prezenta propunerile legislative”, a mai spus Udrea, care sustine ca va strange semnaturi in strada si isi va face o campanie ieftina pe Facebook.

Pentru a candida indepedent, Udrea are nevoie sa stranga 20.000 de semnaturi de sustinere.

Elena Udrea a facut aceste declaratii miercuri, la iesirea de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a avut loc un termen in dosarul “Gala Bute”.

In august, Elena Udrea spunea ca nu va candida la alegerile parlamentare.

Intrebata daca este o decizie definitiva, ea a raspuns atunci: “Ma intrebati acum, acum va spun ca nu mai candidez. Nu am stat sa analizez mai mult de atat, dar decizia mea acum este sa nu candidez”.

Intr-un interviu acordat Digi 24, deputatul PMP a declarat ca politica s-a degradat, desi au venit tineri, care au avut “apucaturi capitaliste”, dar au mostenit si practicile de nepotism de dinainte de 1989.

Amintim ca Elena Udrea a fost pusa, pe 22 septembrie, sub control judiciar intr-un nou dosar DNA care vizeaza campania electorala din 2009 pentru alegerile prezidentiale. Pe numele sau exista patru acuzatii de spalare de bani.