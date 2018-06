Elena Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute. Trebuie sa plateasca 2,6 milioane de euro

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a pronuntat, marti, sentinta definitiva in dosarul Gala Bute, caz in care Elena Udrea (44 de ani), fost ministru al Dezvoltarii, a contestat o condamnare la 6 ani de inchisoare cu executare, data in prima instanta.

Inalta Curte a decis condamnarea definitiva a Elenei Udrea tot la 6 ani de inchisoare cu executare, iar Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani cu executare. Magistratii au pastrat in cazul celorlati inculpati deciziiile date in faza de fond.

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins cererea Elenei Udrea de repunere a cauzei pe rol. Magistratii au admis apelurile DNA si ale lui Rudel Obreja. Judecatorii au luat act ca Ana Maria Topoliceanu si-a retras apelul.

In esenta, magistratii au mentinut deciziile date in faza de fond. Astfel, au primit condamnari cu executare:

- Elena Udrea – 6 ani,

- Rudel Obreja – 5 ani,

- Tudor Breazu – 3 ani.

Sentinte cu suspendare au primit inculpatii care au recunoscut acuzatiile:

- Gheorghe Nastasia – 4 ani cu suspendare;

- Ana Maria Topoliceanu – 3 ani cu suspendare;

- Stefan Lungu – 1 an si 6 luni cu suspendare;

- Dragos Botoroaga – 2 ani si 6 luni cu suspendare.

Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost achitat.

Completul de 5 judecatori a lasat neschimbata decizia de confiscare a banilor data de instanta de fond.

