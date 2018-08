Editura Didactica si Pedagogica ii da in judecata pe autorii manualului de Geografie plin de greseli

Maria Mihaela Nistor, director general al Editurii Didactice si Pedagogice, a anuntat, luni, ca ii va actiona in judecata pe autorii manualului de Geografie pentru clasa a VI-a, dupa ce au fost tiparite aproape 150.000 de carti care contin grave erori.

“Identitatea oamenilor patru plus unu care au dat aviz stiintific pentru manual va ramane ascunsa. As dori sa ii rog sa nu mai indrazneasca vreodata sa se inscrie ca evaluatori. Cand vezi ca 4 evaluatori si un profesor universitar sau reprezentant al mediului universitar iti lauda o carte in asemenea hal, iar cartea are atatea greseli, din punctul meu de vedere este impardonabil.

Evident, este o culpa comuna. Si a autorilor care pe langa ca au scris un manuscris cu atatea greseli, au declarat ca greselile au fost facute in timpul redactarii. Noi nu avem tehnoredactor. Ei au trimis un manual si si-au asumat tehnoredactarea. Acum sa vii sa dai vina pe EDP (Editura Didactica si Pedagogica – n.red.) este impardonabil. Ei au afirmat public ca vina este a noastra. Noi avem manuscrisul orginal, care are mai multe greseli decat forma finala. Se poate face oricand o evaluare, o expertiza. Manuscrisul in format PDF este datat 16.03 si contine mai multe erori decat cele din manualul de azi.

As vrea sa subliniez ca autorii au incalcat flagrant adevarul si vor fi actionati in instanta de EDP. Vom lua masuri”, a declarat Maria Nistor luni.

Reactia vine dupa ce unii dintre autorii manualului de Geografie au afirmat ca hartile furnizate de ei nu aveau greseli, iar vine apartine editurii, care a grabit foarte mult procesul de realizare a manualului si nu le-a dat autorilor spre analiza ultima varianta.

“Nu erau greseli pe hartile pe care le-am dat noi, dar domnii de la grafica le-au modificat, le-au dat peste cap si a aparut ceea ce a aparut. Noua ne pare tare rau, pentru ca am mai facut un manual, cel de clasa a V-a, care este cel mai vandut, fara greseli, facut in tihna. Si atunci suntem dornici sa nu apara nicio greseala”, a declarat pentru HotNews.ro Dorin Fiscutean, profesor de Geografie la Iasi, unul dintre cei 4 autori ai manualului de Geografie de clasa a VI-a tiparit anul acesta.

Luni Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice retiparirea in totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a, dupa ce au fost tiparite aproape 150.000 de carti care contin grave erori.

“In acest caz, toate costurile vor fi suportate de EDP, care isi rezerva dreptul de a ii actiona in instanta pe cei vinovati pentru daunele aduse”, precizeaza ministerul intr-un comunicat de presa remis luni Ziare.com.

Amintim ca mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a, precum pozitionarea incorecta pe harta a orasului Turnu Magurele, amplasat acolo unde, de fapt, este orasul Drobeta-Turnu Severin.

De altfel au fost sesizate cateva erori si in manualele de istorie pentru elevii de a VI-a, unde s-au strecurat greseli de scriere, inversari de ani, dar si definitii gresite.

