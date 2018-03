Ecaterina Andronescu vrea sa fie numarul 2 in PSD: Sa discutam motivul pentru care PSD a scazut in sondaje!

Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, joi, ca si-a depus candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD, pusa la bataie sambata, 10 martie, in Congresul Extraordinar al partidului.

“Am depus-o (candidatura – n.red.) in ideea nu ca alerg dupa functii, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie mentinuta competitia in partid si reprezentantii la Congres decid prin votul lor. (…) Nu trebuia sa facem alegeri, trebuia sa venim cu un proiect de tara. Toata lumea care a trecut prin votul congresului a fost aleasa pentru un mandat de 4 ani. Suntem la jumatatea mandatului. Va marturisesc, lucrurile acestea trebuie sa ne doara, ce asteptari au oamenii de la noi. Sa discutam motivul pentru care PSD a scazut in sondaje. E un subiect major pentru toata tara, pentru ca e un subiect de interes pentru tara”, a spus Andronescu.

Declaratia vine in contextul in care astazi USR a publicat datele ultimului sondaj realizat de IMAS, care arata ca PSD a ajuns la 28%, sub PNL.