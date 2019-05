E oficial! UDMR anunta ca rupe protocolul de colaborare cu PSD si ALDE: Incepand de azi nu mai sustinem nicio initiativa a Guvernului

Presdintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca incepand de astazi UDMR nu va mai sustine nicio initiativa sau masura a Guvernului.

“Pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare intre UDMR si coalitia PSD-ALDE ramane fara obiect”, spune Kelemen, in contextul in care viceprimarul din Sanmartin Laszlo Antal a fost dus la audieri la Politia Harghita, in urma unor perchezitii care vin dupa profanarea unor morminte ale soldatilor din cimitirul din Valea Uzului.

“In aceasta dimineata, Politia din Bacau a efectuat perchezitii la domiciliul viceprimarului din Sanmartin si la Primaria Sanmartin. Viceprimarul Laszlo Antal a fost dus pentru audieri la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Harghita, in conditiile in care nu a fost nimeni tras la raspundere pana acum pentru distrugerea si profanarea mormintelor soldatilor maghiari din cimitirul din Valea Uzului, respectiv pentru incitare la ura interetnica.

La fel, autoritatile nu s-au sesizat din oficiu nici in legatura cu abuzul primarului din Darmanesti, care a contribuit la escaladarea evenimentelor”, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de UDMR.

Conform sursei citate, contextul juridic este extrem de clar: executarea lucrarilor de constructii ilegale pe mormintele ostasilor cazuti in Valea Uzului intruneste elementele infractiunii de profanare de morminte, prevazuta in art. 383 a Codului Penal, iar actiunile de provocare ulterioare reprezinta incitarea la ura si discriminare conform art. 369 al Codul Penal. Crucile din beton construite de administratia locala Darmanesti fara autorizatie, din bani publici si pe suprafata altei localitati, sunt un abuz in serviciu flagrant.

“In pofida solicitarii noastre ferme, Guvernul nu a intreprins masurile necesare pentru a preveni agravarea situatiei, desi acest lucru este datoria autoritatilor si a coalitiei PSD-ALDE. Guvernul trebuie sa opreasca practicarea dublei masuri de catre organele si institutiile publice implicate, care trateaza in mod repetat etnicii maghiari din Transilvania ca cetateni de rangul doi. Consideram atitudinea Guvernului ca fiind inacceptabila atat din punct de vedere etnic, moral, cat si politic”, sustine presedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El adauga ca solicita Guvernului sa inlature constructiile amplasate ilegal in cimitirul din Valea Uzului si sa demareze cercetarile din oficiu privind abuzurile primarului din Darmanesti si ale celorlalti autori care au contribuit la escaladarea tensiunilor.

“Luand toate acestea in considerare, incepand de astazi UDMR nu va sustine nici o initiativa sau masura a Guvernului. Pana la solutionarea situatiei cimitirului din Valea Uzului, protocolul de colaborare intre UDMR si coalitia PSD-ALDE ramane fara obiect”, mai spune liderul UDMR.