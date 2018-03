E oficial: Kim a fost cu sotia in vizita la Beijing. Presedintele Chinei va merge in Coreea de Nord

Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, a fost in vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping.

Informatia a devenit in sfarsit oficiala, miercuri, cand informatiile publicate pe surse inca de luni au fost confirmate de presa oficiala nord-coreeana, citata agentia Yonhap.

Vizita “neoficiala” in China a liderului regimului de la Phenian a inceput duminica si s-a incheiat miercuri. Kim Jong-un a fost insotit la Beijing de catre sotia sa, Ri Sol-ju, dar si de Choe Ryong-hae, un inalt oficial al Partidului Comunist din Coreea de Nord, arata sursa citata.

Aceasta este prima vizita externa a lui Kim Jong-un de cand a devenit liderul Coreei de Nord in 2011.

Liderul regimului de la Phenian ar fi declarat ca a vrut sa il informeze personal pe Xi Jinping despre situatia din Peninsula Coreea datorita “camaraderiei si responsabilitatii morale” fata de China.

Kim Jong-un s-a bucurat de o “primire calduroasa” si a precizat ca relatiile dintre Beijing si Phenian sunt “foarte pretioase pentru ambele parti”, a relatat agentia Xinhua.

“Problema denuclearizarii Peninsulei Coreea poate fi rezolvata daca Statele Unite si Coreea de Sud raspund eforturilor noastre cu bunavointa, creeaza o atmosfera de pace si stabilitate, luand in acelasi timp masuri progresiste si coordonate pentru garantarea pacii”, a declarat Kim Jong-un, adaugand ca Phenianul este dispus sa poarte discutii cu SUA si sa participe la un summit bilateral.

“Pozitia noastra consecventa este de a ne angaja in denuclearizarea Peninsulei Coreea, asa cum a vrut Kim Ir Sen si Kim Jong-il”, a mai afirmat liderul regimului de la Phenian.

De asemenea, Kim Jong-un l-a invitat pe Xi Jinping sa efectueze o vizita in Coreea de Nord, iar presedintele chinez a acceptat.

Potrivit KCNA, va fi o vizita oficiala, “la momentul potrivit”, iar invitatia in numele Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord si al Guvernului de la Phenian “a fost acceptata cu placere”.

Liderul nord-coreean a mai avut intrevederi cu premierul chinez Li Keqiang, cu vicepresedintele Wang Qishan, dar si cu alti inalti reprezentanti ai Partidului Comunist Chinez.

De cealalta parte, Xi Jinping a afirmat ca Beijingul isi mentine obiectivul denuclearizarii Peninsulei Coreea si a subliniat ca vizita liderului regimului de la Phenian in China reprezinta expresia inaltei importante acordate relatiilor dintre cele doua tari.

Legaturile dintre Coreea de Nord si China – cel mai important aliat si sustinator economic – s-au deteriorat in mod semnificativ sub conducerea lui Kim Jong-Un, pe fondul dezvoltarii programelor privind armele nucleare si rachetele balistice.

Vizita in China a liderului regimului de la Phenian a avut loc in contextul in care presedintele american Donald Trump a acceptat sa il intalneasca pe liderul nord-coreean pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, lansata pe fondul detensionarii relatiilor intre cele doua Corei in perioada Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud.

In plus, la sfarsitul lunii aprilie, Kim Jong-un se va intalni si cu presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in.

China l-a informat, marti, pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.

Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.

“Statele Unite raman in contact strans cu aliatii nostri, Coreea de Sud si Japonia. Consideram aceasta evolutie ca pe inca o dovada a faptului ca prin campania noastra de presiune maxima se creeaza atmosfera corespunzatoare pentru dialogul cu Coreea de Nord”, arata declaratia Casei Albe.

Amintim ca Guvernul Coreei de Sud si presedintia Statelor Unite anuntasera, anterior, ca nu pot confirma informatiile privind vizita liderului nord-coreean in China.

