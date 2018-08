E oficial: 84% dintre europeni ar vrea sa nu se mai schimbe ora de doua ori pe an

Comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, a prezentat vineri, rezultatele unei consultari publice derulata in Uniunea Europeana care arata ca 84% dintre respondenti sunt in favoarea renuntarii la schimbarea orei de doua ori pe an, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.

In cadrul acestei consultari online, care s-a desfasurat in perioada 4 iulie-16 august 2018, au fost primite 4,6 milioane de raspunsuri din toate cele 28 de state membre, cel mai mare numar de raspunsuri primite vreodata in cadrul unei consultari publice a Comisiei.

“Mesajul este foarte clar: 84 % dintre respondenti doresc sa nu se mai schimbe ora. Vom actiona acum in consecinta si vom elabora o propunere legislativa adresata Parlamentului European si Consiliului, care vor decide impreuna” a declarat comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc.

De asemenea, rezultatele preliminare ale consultarii arata ca peste trei sferturi (76%) dintre respondenti considera ca schimbarea orei de doua ori pe an este o experienta “foarte negativa” sau “negativa”. Printre motivele pentru care respondentii doresc renuntarea la schimbarea orei se afla consideratii legate de impacturile negative asupra sanatatii, de cresterea numarului accidentelor rutiere si de lipsa economiilor de energie.

Consultarea publica referitoare la sistemele de schimbare a orei a fost organizata de Comisia Europeana ca parte a evaluarii pe care o desfasoara in privinta actualului sistem de schimbare a orei in Europa. De asemenea, consultarea a urmat adoptarii de catre Parlamentul European a unei rezolutii in februarie 2018, precum si solicitarilor statelor membre.

In urma consultarii publice, Comisia va elabora o propunere adresata Parlamentului European si Consiliului, in vederea modificarii sistemului actual de schimbare a orei.

Incepand din 1996, toti europenii isi muta ceasurile cu o ora inainte in ultima duminica din martie si cu o ora inapoi in ultima duminica din octombrie. Scopul normelor UE nu a fost armonizarea regimului orar in UE, ci rezolvarea problemelor generate, in special in sectorul transporturilor si in cel al logisticii, de aplicarea necoordonata a schimbarilor orei de-a lungul anului. In paralel cu sistemul orei de vara in Uniunea Europeana, statele membre au trei zone de fus orar sau ore standard. Decizia privind ora standard tine de competenta nationala.