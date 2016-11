Dupa o cearta cu sotia, un politist DIPI a dat foc apartamentului in care locuia si a impuscat doi oameni

Un politist de 36 de ani din judetul Arges, care joi seara s-a certat cu sotia sa, a dat foc apartamentului in care locuia impreuna cu aceasta.

In momentul in care politistii si pompierii au intervenit, barbatul a scos arma din dotare si a tras mai multe focuri, ranind un politist si o femeie.

Potrivit unor surse judiciare, politistul, care lucreaza in cadul DIPI, a avut, joi seara, un conflict cu sotia sa si a dat foc apartamentului in care locuiau impreuna si care nu este in proprietatea celor doi.

In momentul in care au sesizat fum, mai multi vecini au sunat la 112, iar femeia a cerut ajutorul autoritatilor. La fata locului au ajuns forte de interventie de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, dar si politisti.

Extrem de agitat in momentul in care a vazut echipajele de interventie, politistul a luat arma din dotare si a tras sase sau sapte focuri de arma inspre persoanele care interveneau.

Unul dintre gloante l-a atins la cap pe un politist, insa starea acestuia nu este grava. Un alt glont a atins-o la genunchi pe proprietara apartamentului in care politistul agresiv locuia cu sotia sa. Cei doi au fost transportati la spital.

In prezent, barbatul agresiv este cercetat pentru mai multe infractiuni.

ziare.com