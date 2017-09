Dupa Dragnea si Tariceanu, si procesele lui Oprea, Ghita si Sova ar putea fi reluate de la zero

Magistratii instantei supreme ar putea da aceeasi solutie, de reluare a proceselor, ca in cazul lui Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, si pentru fostul vicepremier Gabriel Oprea si fostii parlamentari Dan Sova si Sebastian Ghita.

Toate aceste procese au loc la acelasi complet, iar judecatoarea Anamaria Dascalu se va pensiona si nu va mai face parte din acest complet, motiv pentru care s-a decis reluarea procesului in cazul Dragnea si Tariceanu, fiind invocata o decizie a CEDO.

In ambele procese, urmatoarele termene de judecata au fost stabilite pentru 3 octombrie.

Cum acelasi complet de magistrati, din care face parte judecatoarea Anamaria Dascalu, judeca si procesele fostului vicepremier Gabriel Oprea si ale fostilor parlamentari Dan Sova si Sebastian Ghita, este de asteptat ca instanta suprema sa invoce aceeasi decizie CEDO si sa decida reluarea proceselor si in aceste cazuri.

Fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de DNA in 11 mai 2016, in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosita de Oprea. El este judecat pentru abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

In cazul lui Sebastian Ghita, este vorba despre procesul in care omul de afaceri este acuzat ca i-a dat o casa fostului primar din Ploiesti Iulian Badescu, in schimbul finantarii de la bugetul local a echipei de baschet Asesoft Ploiesti. In iulie 2015, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Sebastian Ghita si Iulian Badescu sub acuzatiile de dare, respectiv luare de mita, abuz in serviciu si spalare de bani.

In cazul fostului senator Dan Sova, este vorba despre procesul “CET Govora”, in care este acuzat ca a produs un prejudiciu de un milion de euro complexurilor energetice Turceni si Rovinari. Fostul senator Dan Sova a fost trimis in judecata in ianuarie 2016, fiind acuzat ca a luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET Govora si o firma de avocatura.