Dumitru Dragomir e cercetat sub control judiciar pentru luare de mita si spalare de bani. Directori RCS-RDS, urmariti penal

Fostul sef al LPF Dumitru Dragomir este urmarit penal si a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, incepand de vineri, intr-un alt dosar RCS-RDS, dupa ce anul trecut a fost condamnat in prima instanta la 7 ani de inchisoare, intr-un caz separat ce are legatura cu compania de televiziune.

Potrivit unui comunicat al DNA, Dragomir este acuzat de luare de mita si complicitate la spalare de bani, primind o spaga de 3,1 milioane de euro.

De asemenea, alte cinci persoane au fost puse sub urmarire penala, in acest dosar.

Cei cinci sunt Ioan Bendei, fost administrator al RCS-RDS, acuzat de dare de mita si spalare de bani, Alexandru Oprea, fost director general si presedinte al consiliului de administratie al RCS-RDS, acuzat de complicitate la dare de mita, Mihai Dinei, fost coordonator al activitatii juridice a RCS-RDS, acuzat de complicitate la dare de mita si de complicitate la spalare de bani, Florin-Bogdan Badita, fost administrator al SC Bodu SRL, acuzat de complicitate la luare de mita si spalare de bani, si Bogdan-Dumitru Dragomir, fiul lui Dumitru Dragomir, fost asociat unic al SC Bodu SRL, acuzat de complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani.

DNA noteaza ca, in perioada aprilie 2009 – mai 2011, Dragomir a cerut 3,5 milioane de euro, primind 3,1 milioane, de la Ioan Bendei, pentru cedarea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga I, sezoanele 2008-2011.

Contractul de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal a fost incheiat pe 8 aprilie 2008, intre LPF si consortiul constituit din RCS-RDS si SC Bodu SRL.

Pretul de achizitie a drepturilor de televizare a fost de 101.150.000 euro (cu TVA), pe trei ani.

In ce priveste spaga primita de Dragomir, aceasta “a fost disimulata ulterior, sub forma unor plati facute in cadrul unui contract de asociere in participatiune incheiat intre o firma controlata de Dragomir si compania de televiziune prin cablu”.

“In cursul anului 2009, in contextul crizei economice, asocierea de firme a solicitat LPF acordarea unor conditii contractuale mai avantajoase.

In aceste imprejurari, inculpatul Dumitru Dragomir, urmarindu-si interesul personal, intrevazut din iminenta neindeplinire a obligatiilor contractuale ale consortiului, a solicitat reprezentantilor companiei de televiziune prin cablu sa intre intr-un parteneriat de afaceri cu o firma pe care acesta o controla”, se mai arata in comunicatul DNA.

Astfel, pentru a-l determina pe Dragomir sa le sustina interesele in cadrul LPF, reprezentantii RCS-RDS i-au oferit acestuia mita de 3,1 milioane de euro, in 27 de rate, suma de bani ce a fost spalata prin mai multe contracte.

Amintim ca, 23 iunie 2016, Dumitru Dragomir a fost condamnat la 7 ani de inchisoare pentru spalare de bani si evaziune fiscala in dosarul drepturilor de televizare din Liga 1, in care ar fi acordat un comision ilegal in valoare de 2,8 milioane de euro in 2011, cand a vandut drepturile de televizare din Liga 1.

Istoricul cazului drepturilor de televizare vandute RCS-RDS

Pe 1 iulie 2011, Liga Profesionista de Fotbal, condusa la acea vreme de Dragomir, a cedat drepturile de televizare din Liga 1 cu ajutorul firmei Capital Properties, detinuta de Mihai Corbu, apropiat al lui Adrian Tarau din partea RCS-RDS. Firma a incasat astfel un comision de 2,8 milioane de euro.

Pe 6 iulie 2011, Gigi Becali a contestat comisionul incasat de firma Capital Properties, sustinand ca Dragomir nu a avut acceptul cluburilor.

La scurt timp, Dragomir a sustinut ca Liga poate opri 6,5% din valoarea totala a drepturilor TV, din care se va plati comisonul catre firma Capital Properties.

Potrivit anchetatorilor, comisionul a fost redirectionat catre alte firme, iar astfel banii ar fi fost spalati.

Procurorii au demonstrat ca partile implicate in dosar au infiintat 17 firme fantoma, prin care efectuau operatiuni fictive ce constau in achizitii nereale de bunuri si servicii.

Sumele inscrise in operatiunile fictive au fost transferate in mod succesiv in conturile bancare ale celor 17 firme, iar banii au fost scosi apoi in numerar din banci, la sacosa.

A urmat un dosar de santaj Intact – RCS-RDS

In paralel cu cercetarea modului in care s-a facut vanzarea drepturilor de televizare, procurorii au deschis si un dosar de santaj intre Intact si RCS-RDS, in care Dan Voiculescu si directorul general Antena TV Group, Sorin Alexandrescu, au fost trimisi in judecata pe 1 octombrie 2013, alaturi de alte persoane din trust, pentru santajarea lui Ioan Bendei. Voiculescu si Alexandrescu au fost condamnati la inchisoare cu executare, pe 12 mai 2016, insa sentinta nu era definitiva.

Ei sunt acuzati ca au folosit institutiile media din trustul Intact pentru santaj cu scopul “obtinerii de foloase materiale ilicite insemnate”.

Conform rechizitoriului, procurorii au stabilit ca, in perioada 16 aprilie – 21 mai 2013, Alexandrescu a folosit in mod repetat si gradual acte de constrangere asupra unui actionar al RCS-RDS, amenintandu-l cu darea in vileag a unor presupuse fapte de coruptie, astfel incat sa il determine sa cedeze santajului.

