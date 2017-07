Dublu standard al calității: Fanta cu mai puțin suc de fructe, Milka cu mai multe E-uri în România

In urma unui studiu realizat de InfoCons au fost identificate două produse cu diferențe în lista de ingrediente și valori nutriționale, respectiv Fanta Portocale – băutura răcoritoare carbogazoasă cu suc de portocale și Milka Ciocolată cu lapte, se arată într-un comunicat al InfoCons, remis, duminică, AGERPRES.

În cazul băuturii răcoritoare, în urma analizei produselor din trei țări, au fost sesizate diferențe cu privire la conținutul de suc de fructe: România: minim 5% suc de portocale, din concentrat; Marea Britanie: 3,7% suc de portocale și 1,7% suc de citrice, din concentrat; Spania: 8% suc de portocale, din concentrat.

O altă diferență sesizată este reprezentată de numărul de aditivi alimentari, în produsele din România regăsindu-se cinci aditivi, în cele din Marea Britanie opt aditivi și, respectiv, în Spania zece aditivi.

În ceea ce privește produsul Milka Ciocolată cu lapte alpin, în urma analizei produselor din două țări, principala diferență pe care o observăm se referă la numărul de aditivi alimentari.

Astfel, la produsul din România a fost adăugat suplimentar, pe lângă lecitina din soia, aditivul Poliglicerol (E476), acesta având rolul de a înlocui parțial ingredientul de o calitate superioară, dar mai costisitor, “unt de cacao”.

“Recomandăm evitarea consumul frecvent al aditivului E476 sau utilizarea acestuia în alimentația copiilor”, se arată în comunicatul InfoCons.

Cele două produse, chiar dacă aduc același aport caloric, 530kCal/100g, prezintă mici diferențe în ceea ce privește conținutul de nutrienți. Constatăm astfel că, deși conținutul de grăsimi este mai mic în cazul produsului găsit pe piața din România, respectiv 29g/100g, comparativ cu 29,5g/100g ce se regăsesc în produsul din Spania, acesta ascunde în fapt o cantitate mai mare de grăsimi saturate, respectiv 18g/100g, comparativ cu 17,5g/100g.

Făcând diferența, reiese un conținut diminuat al grăsimilor bune din produsul comercializat în România, respectiv 11g/100g, față de produsul echivalent din Spania (12g/100g). Diferențe pot fi sesizate și în ceea ce privește conținutul de glucide (mai mare la produsul comercializat în țara noastră), de proteine (mai mic la produsul comercializat în România) și sare (mai mic la produsul comercializat în țara noastră).

Specialiștii de la Clinica de nutriție KiloStop avertizează cu privire la E-urile regăsite în aceste produse: “Cu cât numărul de aditivi alimentari este mai mare, cu atât ficatul nostru are mai mult de muncă în a-i elimina. Observăm că în Marea Britanie și Spania găsim specificația: “conține o sursă de fenilalanină”. Fenilalanina este un aminoacid care se află în compoziția îndulcitorului aspartam. Există o afecțiune genetică numita fenilcetonurie, care reprezintă incapacitatea organismului de a metaboliza fenilalanina. Fenilcetonuria este o afecțiune gravă care poate duce la retard psihic dacă nu este tratată de timpuriu. De aceea, produsele care conțin această substanță trebuie să aibă pe ambalaj un avertisment în acest sens”.

“Pe de altă parte, observăm că raportul este inversat în ceea ce privește conținutul de carbohidrați (zahăr) și cel de calorii. După cum puteți vedea pe eticheta, are zero nutrienți, adică zero proteine, zero grăsimi bune, zero carbohidrați buni. Singura sursă de carbohidrați este din zaharuri simple. Aceste zaharuri au fost cândva carbohidrați complecși, benefici pentru organism, însă mâna omului a înlăturat din aceștia fibrele alimentare, vitaminele și mineralele și astfel au rămas doar zaharuri simple, rele. Corpul nostru absoarbe rapid aceste zaharuri, care se depun foarte ușor sub formă de grăsime, determină creșteri și scăderi bruște ale glicemiei, influențând astfel într-un mod negativ apetitul. Cu alte cuvinte pot crește senzația de foame. Zahărul nu este altceva decât un hoț de nutrienți. El nu numai că aduce în corp doar calorii goale, ci pentru a fi metabolizat consumă din rezervele de vitamine și minerale ale organismului. Așadar, pe lângă faptul că Fanta nu ne aduce niciun beneficiu nutritiv, ea ne mai și consumă din cantitatea de vitamine și minerale pe care o avem în corp”, au completat specialiștii de la Clinica de nutriție KiloStop.

În urma efectuării unor cercetări, Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia și Slovacia au sesizat anul trecut Comisia Europeană privind standardele duble ale calității produselor vândute de unele companii în est, față de cele din vest.

O cercetare coordonată de eurodeputata cehă Olga Sehnalova a relevat că aproximativ o treime dintre produsele comercializate în Cehia au o calitate inferioară celor similare comercializate de aceleași companii în Germania.

Avocatul Poporului din Bulgaria, Maia Manolova, a făcut apel anul acesta, pe 14 martie, la încetarea discriminării și a folosirii de standarde duble împotriva consumatorilor bulgari, în scrisori adresate comisarului european pentru Justiție, consumatori și egalitate de gen, Vera Jourova, și Ombudsmanului European, Emily O’Reilly.

Ulterior, la sfârșitul lunii martie, Avocatul Poporului din România s-a sesizat din oficiu cu privire la informațiile privind protestul statelor din Grupul de la Vișegrad împotriva standardelor duble practicate de marile branduri la produsele alimentare și monitorizarea fenomenului de către Ministerul Agriculturii din România.

Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a două articole din Constituție privind egalitatea în drepturi și dreptul la ocrotirea sănătății și a pornit de la articole publicate în mass-media în care se arată că asociațiile pentru protecția consumatorilor și Guvernele s-au plâns că unii producători de alimente folosesc ingrediente mai ieftine în gama de produse destinată Europei Centrale și de Est.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunțat atunci constituirea unui ‘colectiv de muncă’ format din reprezentați ai ministerului, Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în vederea stabilirii dacă folosirea standardelor duble este practicată de marile branduri și în România. (Agerpres)