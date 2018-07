Drama lui Ilie Micolov. Părăsit de familie pentru că a ales să revină în România

Ilie Micolov a murit sâmbătă, 21 iulie 2018, la vârsta de 69 de ani. Cunoscutul interpret de muzică a murit în urma unui stop cardiorespirator, a declarat pentru Agerpres, doctorul Cristina Atănăsoaie Iacob, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ.

„Decesul s-a produs în jurul orei 11:00, în urma unui stop cardiorespirator. Ilie Micolov era internat în secţia de Terapie Intensivă, cu obezitate, probleme cardiace şi diabet, afecţiuni în urma cărora s-a produs stopul cardiorespirator”, a afirmat Cristina Atănăsoaie Iacob.

Muzicianul Ilie Micolov a trăit o mare suferință, fiind uitat de familia sa. El avea grave probleme de sănătate, care îl împiedicau să se deplaseze. În plus, celebrul interpret al melodiei „Dragoste la prima vedere” a fost uitat de familia sa. Soția și fiica sa au ales să rămână în Germania, unde Ilie Micolov a emigrat în 1988 și de unde s-a reîntors în anii ‘90, mutare dezaprobată de familie.

Într-un interviu, Ilie Micolov vorbea despre suferința provocată de faptul că soția și fiica sa nu-i mai dădeau niciun semn de viață.

‘De patru luni, nu mai vor să-mi răspundă la telefon, m-au lăsat singur şi fără bani pentru pastile. Fata mea, Elena, are un loc de muncă bun, este translator de spaniolă şi engleză, iar soţia mea lucrează la un azil de bătrâni. S-au dezis de mine. Pe Elena n-am mai văzut-o din 2014. La începutul anului m-a făcut bunic, însă nici pe nepot nu l-am văzut vreodată’, mărturisea Ilie Micolov în octombrie anul trecut, pentru click.ro.

Regretatul artist suferea de diabet și de ulcer varoicos și era ajutat cu bani de vecini și de prieteni, relateaza libertatea.ro.

Micolov s-a născut la Suceava şi în copilărie a participat la cercurile de teatru şi dans de la Casa Pionierului, a făcut sport (atletism, hochei, motocros), iar la vârsta de 12 ani a învăţat să cânte la chitară.

„Nu mi-am ales drumul în muzică. Eu nu mi-am ales niciodată nimic. Până la o vârstă nici nu ai voie să alegi. Nu am vrut să mă fac de mic ceva, am avut tendinţa de a face ceva. Copilul nu ştie niciodată ce va ajunge. Până la muzică am fost economist, la Direcţia Sanitară a judeţului Suceava. Birou, răspunderi sociale, până la 29 de ani. Atunci s-a ivit portiţa care m-a aruncat în muzică şi despre care eu cred că a fost o deraiere. M-am trezit deodată în artă şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să fac la fel de bine”, declarant artistul.

O perioadă a fost consilier pe teme muzicale al radiolui.

De asemenea, ani buni a apărut în spectacolele Teatrului „Constantin Tănase” şi a susţinut turnee alaturi de formaţia Romanticii, în special. „Cred în destin. Deşi mai curând aş crede în predestinare… Nu se poate lupta cu destinul. Este ascuns. Totdeauna poţi vorbi despre alegerea unui drum bun sau rău la un timp după aceea, numai Măria sa Timpul dă adevărata valoare, adevăratul răspuns al alegerilor”, se destăinuia Ilie Micolov.

Succesul extraordinar al piesei „Dragoste la prima vedere” i-a determinat pe cei de la Secţia de Cultură să-i propună imprimarea unui disc de autor, pe care l-a lucrat împreună cu Mircea Drăgan. Deşi a avut un succes imens, melodia nu a ajuns să aibă propriul videoclip decât după 23 de ani de la lansare. Astfel, un singur tiraj scos de Electrecord nu putea fi de-ajuns. Albumul a fost reeditat de aproape 20 de ori. Așa s-a ajuns la 600.000 de exemplare vândute.