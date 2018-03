Dragnea vrea referendum pentru redefinirea familiei, dar si lege pentru parteneriatul civil

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Politic National al partidului, ca in cadrul acesteia s-a discutat despre Legea referendumului, pe care o vrea cat mai repede promulgata, astfel incat sa poata sa fie stabilita data referendumului pentru familie.

Totodata, el a afirmat ca este nevoie si de o dezbatere privind parteneriatul civil.

“Am discutat astazi despre modificarile Legii referendumului, care intra in vot final la Senat. Speram sa se adopte modificarile si sa ajunga la Camera Deputatilor, urmand ca aici in procedura de urgenta sa o adoptam, dupa care sa o trimitem spre promulgare. Dupa ce presedintele o promulga si dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial, vom decide imediat sa se continue procedura in Senat, respectiv votul efectiv pentru revizuirea Constitutiei si stabilirea datei pentru referendum”, a declarat presedintele Camerei Deputatilor.

Anterior, tot luni, vicepremierul Paul Stanescu spusese ca referendumul pentru redefinirea familiei ar putea avea loc in luna mai a acestui an.

Pe de alta parte, Liviu Dragnea sustine ca se va discuta “serios” despre lansarea unei dezbateri publice privind parteneriatul civil cerut de comunitatea gay din tara.

“Vreau sa reiterez ca nu putem sa nu analizam si situatia unei minoritati din Romania si anume sa discutam serios despre oportunitatea legiferarii unui tip de parteneriat civil. Aici l-am rugat pe colegul meu Victor Negrescu sa poarte discutii cu ONG-uri din domeniu pentru a merge in paralel catre o forma legislativa prin care sa se reglementeze si aceasta situatie”, a spus liderul PSD.

Intrebat daca motivul pentru care se doreste o lege privind parteneriatul civil este “frica de proteste”, Dragnea a negat o astfel de ipoteza: “Am mentionat lucrul asta de 10 ori. Nu, motivul meu nu e teama de eventuale proteste. Motivul l-am explicat destul de clar si simplu: este vorba despre o minoritate pe care nu ne putem face ca nu o vedem sau ca nu exista. Ca orice minoritate, trebuie tratata asa cum trebuie. Cred ca trebuie sa gasim sau sa incercam sa gasim o modalitate prin care solicitarile lor sa fie rezolvate. Lansam o dezbatere”.