Dragnea vrea doua sedinte CEx ale PSD: Una pentru remaniere, alta pentru pucisti

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune partidului ca, in cel mai scurt timp, sa se organizeze doua sedinte de Comitet Executiv National, una cu privire la remanierea guvernamentala, cealalta pe alte “teme politice”, au declarat, joi, surse din conducerea partidului.

Potrivit surselor citate, liderii partidului vor stabili, cel mai probabil pana la sfarsitul acestei saptamani, cand se vor organiza cele doua sedinte ale conducerii largite a formatiunii.

Vineri dimineata va avea loc o sedinta a coalitiei de guvernare, PSD-ALDE, la care vor fi luate decizii cu privire la subiectele mentionate. Este de asteptat ca in una dintre sedintele CEx sa se decida si soarta contestatarilor lui Liviu Dragnea.

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova (PSD), s-a declarat miercuri, la Parlament, “flatat” de faptul ca numele sau figureaza pe listele pentru remanierea guvernamentala si a indicat ca nu are nimic sa-si reproseze.

Vicepremierul Viorel Stefan a declarat, miercuri, la Parlament, ca nu poate sa anticipeze daca va mai ramane sau nu in Guvern dupa remaniere, insa a precizat ca merge pe proiectul sefiei ASF la care si-a depus candidatura.

Liviu Dragnea a spus, miercuri, ca la aceasta ora nu se pune problema remanierii ministrului Justitiei, Tudorel Toader si ca remanierea membrilor Guvernului nu ar avea nicio legatura cu o posibila OUG pentru amnistie si gratiere.

Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca a incheiat evaluarea ministrilor, urmand sa o prezinte in Comitetul Executiv National PSD. Seful Executivului a refuzat sa dea nume sau sa precizeze cati ministri vor parasi Cabinetul.

Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita, vineri, la Varna, iar in intervalul 3-8 noiembrie va merge in Sultanatul Oman si in Qatar.

