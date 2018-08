Dragnea vine cu noi detalii despre “tentativa de asasinat”: Eram filat, privit cu insistenta. Doua masini m-au blocat in trafic

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut miercuri noi precizari despre “tentativa de asasinat” la adresa sa, prezentand pe larg cum si cand a inceput toata povestea.

Dragnea a spus ca imediat dupa castigarea alegerilor a primit numeroase amenintari pline de violenta, pe diverse cai: “pe mail, pe Facebook, pe tot ce aveam eu”. Ulterior, spune liderul PSD, atat el cat si iubita sa, Irina, au inceput sa fie urmariti in toate locurile in care mergeau.

“La cateva zile dupa castigarea alegerilor am inceput sa primesc amenintari prin tot felul de mijloace. Erau pline de violenta. Au trecut la amenintari fizice, apoi amenintari cu moartea. Cred ca erau conturi false. Le primeam pe tot ce aveam: Facebook, mail.

Apoi mi-au spus ce va pati familia mea, apropiatii mei, ideea era ca trebuie sa dispar. Nu am dat importanta prea mare, numai ca in partea a doua a lunii martie aceasta presiune a inceput sa creasca si am simtit-o agresiv. Vedeam in spatiul public ca sunt filat, ca sunt urmarit, de fiecare data aveam o masina in spate. Cu timpul am inceput sa observ indivizi care ma priveau cu insistenta”, a afirmat Liviu Dragnea la Antena3.

Apoi, mai spune Dragnea, cei care il urmareau au inceput sa faca tot felul de gesturi care aratau ca se doreste uciderea sa. “Tentativa de asasinat” ar fi avut loc insa pe o strada din Bucuresti, fiind blocat de doua masini.

“In prima parte a lunii aprilie acesti indivizi au devenit din ce in ce mai ostentativi. Cand ma uitam la ei faceau gesturi diverse care aratau ca voi fi ucis. M-am indoit de vreun scenariu, pentru ca erau mereu persoane diferite. In cateva randuri i-am atras atentia si prietenei mele, Irina. Mi-a confirmat si ea ca este urmarita.

Intr-o seara, in aprilie, lucrurile au mers mai departe. Eram intr-un spatiu public, am simtit din nou aceeasi prezenta, 4 indivizi imbracati in haine de culoare inchisa. Eram intr-un restaurant. S-au oprit la cativa metri fata de mine. Unul din ei a facut un gest, a trecut degetul prin dreptul gatului, celalalt vorbea la telefon. Apoi au plecat.

La cateva seri dupa, eram in masina, in zona 13 septembrie. A aparut o masina in fata, alta in spate, am reusit sa ii pierd. Au fost doua intamplari care mi-au confirmat ca au intentii serioase. M-am gandit atunci daca sa vorbesc cu institutii ale statului. Am tinut sub tacere pana ieri. Am vorbit pentru ca nu imi e teama, nici de moarte nici de altceva”, a completat Dragnea.

Liderul PSD a tinut sa precizeze ca este convins ca nu George Soros a comandat asasinarea sa.

“Vreau sa mai fac o precizare. Aseara am fost intrebat daca Soros este implicat in tentativa mea de asasinat. Eu nu am spus ca da. Categoric nu cred ca este implicat. Ca sa nu existe nicio confuzie, chiar daca am o parere foarte proasta despre acest om, nu cred ca are o implicare in aceasta chestiune”, a subliniat Dragnea.

Intrebat de unde stie ca cei patru indivizi sunt straini, Dragnea a declarat ca i-a spus un prieten.

“Un prieten, care nu e roman, cu care am vorbit la o saptamana sau doua dupa aceste incidente, mi-a spus ca au fost straini care au venit sa evalueze daca este posibil sa faca asa ceva. Iar masinile care m-au blocat nu aveau numere de inmatriculare”, a completat Dragnea.

Marti seara, liderul PSD afirmase ca s-au facut cercetari in acest caz. Acum, insa, intrebat cine a facut aceste cercetari, tinand cont de faptul ca toate institutiile abilitate au afirmat miercuri ca nu au informatii despre aceasta “tentativa de asasinat”, Dragnea a spus ca a inteles la un moment dat ca s-a deschis dosar penal.

“Eu intelesesem la un moment dat ca se deschisese un dosar. Ca este real sau nu, daca informatia mea era corecta, ar trebui sa raspunda alte institutii. Am inteles ca s-ar fi deschis un dosar si s-ar fi clasat. Acum habar nu am daca a fost legat de incidentele astea, pentru ca eu nu am sesizat pe nimeni”, a subliniat Dragnea.

Intrebat si de ce nu a facut nicio sesizare, Liderul PSD a spus ca nu a avut incredere.

“Eu nu am facut aceste afirmatii ca sa cer opiniei publice sa ma creada. Eu am fost intrebat si am dat raspuns. Eu nu merg in instanta, nu fac o sesizare cuiva. Pentru ca nu am avut incredere.

Eu am facut o plangere penala domnului Mircea Marian, care incita sa vina lumea la mine acasa. Nici pana in ziua de azi nu am primit nimic. Si aceea am facut-o cred ca in februarie. Si atunci de ce sa mai fac una? Sa inaintez la Parchet o cerere si Parchetul sa nu faca nimic. Nu am primit nimic de la Parchet, nici pana in ziua de azi, domnule s-a facut vreo cercetare”, a declarat Dragnea.

Liderul PSD a mai spus si ca nu a avut niciodata paza SPP si nici nu isi va angaja acum oameni sa il plateasca pentru ca…nu are cu ce sa ii plateasca.

“Nu am avut niciodata paza SPP. Nu imi angajez nicio paza. Nu am cu ce sa o platesc”, a precizat Dragnea.

