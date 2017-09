Dragnea va vota pentru familia traditionala: Ma intereseaza ca romanii sa decida, nu altcineva

Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca este interesat ca decizia privind modificarea Constitutiei pe tema redefinirii familiei sa fie luata de catre romani, nu de altcineva, el exprimandu-si speranta ca seful statului nu va intarzia procedura.

Intrebat cum raspunde celor care apreciaza ca Romania va face multi pasi inapoi prin acest referendum si va da un semnal prost in Uniunea Europeana, Dragnea a raspuns: “Pe mine ma intereseaza sa dea un semnal foarte serios in interiorul tarii pentru ca eu inca sunt roman, voi ramane roman, ma intereseaza ca aceasta decizie sa fie luata de romani, nu de altcineva”.

Dragnea a spus ca el va merge la vot la referendumul de revizuire a Constitutiei, avand in vedere ca a sustinut public initiativa celor 3 milioane de romani.

Dragnea a mai spus ca in cursul zilei de marti Camera Deputatilor a adoptat o completare la Legea referendumului, avand in vedere lacuna legislativa existenta privind initiativele cetatenesti.

“Odata cu adotarea de azi, sigur, dupa pormulgare, am reusit inca un pas pana la organizarea referendumului pentru refedinirea familiei in Constitutie. Nu putem sa facem un calendar pentru referendum ca depindem de promulgarea presedintelui. Din momentul in care va promulga legea, colegii in Senat vor adopta in final legea de modificare a Constitutiei si de abia de atunci putem estima un calendar. Sa speram ca nu sunt probleme la Cotroceni si ca legea asta va fi promulgata. Sper sa nu atace nimeni la CCR, nici nu sunt motive, in asa fel incat pana incepe iarna sa avem acest referendum, pentru ca romanii sa se poata exprima”, a mai spus Dragnea.

Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de modificarea a Legii refrendumului care prevede ca referendumul trebuie sa fie organizat in termen de 30 de zile de la adoptarea proiectului de revizuire a Constitutiei.

Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, luni, un raport favorabil proiectului operand modificari de tehnica legislativa asupra carora au revenit si marti dimineata, dupa ce plenul a decis sa retrimita proiectul la comisie pentru a elimina o prevedere care se repeta, actul normativ fiind supus votului final al plenului in aceeasi zi.

PSD si-a fixat, sambata, ca prioritate legislativa, adoptarea rapida a Legii referendumului, aceasta fiind necesara pentru aprobarea, in Senat, a Legii de modificare a Constitutiei cu privire la definirea familiei, intentia fiind de a organiza referendumul de revizuire in toamna.

ziare.com