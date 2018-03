Dragnea si Tariceanu si-au retras proiectul privind reglementarea Casei Regale

Proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei a fost retras din circuitul legislativ chiar de initiatori, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea.

“In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea propunerii legislative pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei in calitate de initiatori”, se arata in solicitarea inaintata Biroului Permanent al Senatului.

Calin Popescu Tariceanu a explicat, luni, ca este in lucru un nou proiect care sa reglementeze statutul juridic al Casei Regale.

“Acest lucru nu inseamna renuntarea la initiativa, ci schimbarea procedurii in asa fel incat sa fie in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Ori de cate ori este necesara infiintarea unei institutii noi, Camera decizionala devine Senatul. Dupa cum stiti, initiativa a fost depusa la Senat, deci ea trebuie retrasa si redepusa la Camera Deputatilor. Forma nu este definitivata, exista proiectul si urmeaza sa-l definitivam cat de curand si sa-l depunem”, a declarat Tariceanu, la Parlament.

Acesta a adaugat ca au existat consultari cu reprezentantii Casei Regale.

“Casa Regala nu poate fi totusi un ONG. (…) Am avut consultari si, probabil, daca va mai fi nevoie, aceste consultari pot sa aiba loc oricand, iar in ceea ce priveste folosirea in acest moment a Palatului Elisabeta, nu tine de resortul Parlamentului”, a adaugat el.

Liviu Dragnea a explicat si el, luni, ca proiectul avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate, motiv pentru care s-a decis rescrierea lui.

“Am facut un nou proiect de lege, care mi se pare ca s-a si depus la Camera, prin care se infiinteaza o institutie ce va administra functionarea Casei Regale, pentru a evita orice risc de neconstitutionalitate si pentru a fi ceva care sa se poata si aplica”, a precizat Dragnea, la finalul CEx al PSD.

El a precizat ca reprezentantii Casei Regale nu ar trebui sa plateasca o chirie pentru Palatul Elisabeta.

“Eu nu vreau sa plateasca. Nu cred ca e nevoie sa plateasca chirie. E vorba sa aiba in folosinta. Sunt foarte multe organizatii non-guvernamentale care folosesc gratuit spatii ale statului. (…) Vorbim de un aparat suplu si de costuri foarte mici din partea statului”, a sustinut el.

