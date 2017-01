Dragnea si Grindeanu s-au intalnit cu Trump si au postat poze pe Facebook

Presedintele PSD Liviu Dragnea a postat joi pe Facebook mai multe fotografii in care el si premierul Sorin Grindeanu apar in compania lui Donald Trump.

Dragnea a povestit si ca a avut “un dialog cald si deschis” cu presedintele ales al SUA, care i-a spus ca Romania e foarte importanta pentru Administratia sa.

Dragnea i-a spus ca vrea ca parteneriatul dintre Romania si SUA sa fie dus “la un alt nivel”, iar Trump i-ar fi raspuns “We will make it happen!” (Vom face acest lucru posibil, n.red.).

“Aseara am avut onoarea de a participa, impreuna cu premierul Sorin Grindeanu, la o cina in format restrans alaturi de presedintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump.

I-am transmis presedintelui dorinta noastra de a duce parteneriatul strategic dintre #Romania si #SUA la un alt nivel. Presedintele Donald Trump mi-a raspuns: ‘We will make it happen! Romania is important for us!’. A fost un dialog cald si deschis”, a scris Liviu Dragnea pe Facebook, alaturand postarii 6 fotografii la o rezolutie extrem de slaba, facute cu telefonul, dupa cum se poate observa in oglinzile din jurul mesei.

ziare.com

Postarea lui Dragnea a fost preluata si de Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Seful Guvernului a adaugat cateva cuvinte.

“Aseara, la Washington DC, fata in fata cu presedintele Donald Trump, alaturi de presedintele Liviu Dragnea. Primele intalniri cu noii membri ai echipei de la Casa Alba, dintre care il amintesc aici doar pe Rudolph Giuliani”, a scris Grindeanu pe Facebook.