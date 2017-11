Dragnea: Resping categoric toate acuzatiile. Nu m-am gandit la demisie. Primesc multe mesaje sa nu cedez

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a facut primele declaratii dupa ce DNA a anuntat ca il urmareste penal intr-un nou dosar. Cele mai importante declaratii ale liderului PSD:

- Azi am fost la DNA sa-mi iau in primire al treilea dosar. Trebuie sa recunosc ca e o poveste lunga.

- Resping categoric toate acuzatiile

- O sa vedem in perioada urmatoare pe ce se bazeaza aceste afirmatii

- Nu am legaturi patrimoniale cu societatea Tel Drum

- O parte din cele relatate azi au fost cercetata odata

- Am avut o discutie azi-dimineata cu dl Tariceanu, m-a sunat. Mi-a zis sa raman pe pozitie si sa ne continuam coalitia

- Nu cred ca e afectata (coalitia – n.red.), sunt afectat eu.

- Incep sa ma obisnuiesc, e un risc pe care mi l-am asumat in 2012, cand am candidat la sefia PSD.

- Am primit multe mesaje de la sefi de organizatii, parlamentari

- Categoric nu ma simt vinovat. Nu am constituit niciodata un grup infractional

- Sunt foarte curios sa vad ce grup infractional am contituit eu acum 16 ani

- Am auzit si eu ca si dvs. din diferite surse (despre dosar – n.red.)

- Nu m-am gandit la asta (si-mi dau demisia – n.red.). Primesc multe mesaje sa nu cedez, ceea ce e important

- Despre cererea de demisie venita de la Piperea: Nu analizez eu ce spune unul sau altul. Ma intereseaza ca in partid lucrurile sa ramana in regula

- Sunteti de acord cu un miting pentru sprijinirea dvs? Nu voi vrea niciodata un miting pentru sustinerea mea. Daca se va dori insa un miting pentru sustinerea programului de guvernare nu o sa opresc pe nimeni niciodata

- Am blocat de mai multe ori dorinta unor membri PSD de a manifesta

- Despre Piperea: Daca il consiliaza bine si il ajuta (pe premierul Tudose- n.red.) – sa ramana, nu ma intereseaza

- Despre cursul euro: Cel mai bine e sa raspunda BNR

- Ati accesat fonduri UE ca sef al CJ Teleorman, care apoi sa ajunga la Tel Drum? Nu am accesat eu. Aceste doua proiecte au mai fost verificate, s-a facut o corectie financiara. CJ a actionat in judecata si a castigat

- Ii stiti pe Marian Fiscuci? Petre Pittis? Ii stiu, sunt celebri, sunt foarte cunoscuti in presa.

- Ii stiti, ati colaborat cu ei? Asta nu e treaba dvs. Sunteti procuror?

- Considerati ca sunteti parte a grupului infractional? Nu am facut nici un grup infractional.

- E adevarat ca fiul dvs. si-a cumparat o masina cu bani sifonati din Tel Drum? Sunt absolut sigur ca nu s-a intamplat asa ceva.

- Demisia dvs: doi ministri suspecti in Belina au facut pasul in spate, va ganditi sa faceti la fel? Am raspuns deja la aceasta intrebare.

- Am auzit si eu zvonul ca Daniel Dragomir a spus ca exista mai multe dosare pregatite la DNA pentru conducerea PSD. Cu toata seriozitatea, e un atac violent, miza e preluarea PSD. Asa am auzit si eu, sper sa se opreasca.

- Pana acum ziceati ca sunt dosare politice, acum mai puteti spune, vazand ca e facut de OLAF? Miza e tot politica. Eu vreau sa vad dosarul, si daca eu sunt incriminat acolo.

- Cum explicati datoriile firmelor de stat? Ma abtin sa nu ma refer la o societate care are foarte multe datorii si de 7 ani sta sub o umbrela. Stiu de la Ministerul Finantelor ca e aproape egala suma datorata de companiile de stat cu cea datorata de mediul privat. In ambele cazuri datoriile trebuie platite.

